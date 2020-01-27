Petrucci, 2019'un sonunda yaşadığı sorunları açıkladı

Petrucci 2019'da fabrika Ducati'sinde Andrea Dovizioso'nun yanında sürme şansı yakaladı ve sezonun erken bölümünde üst üste üç podyum yakaladıktan sonra - Mugello'da gelen ilk galibiyetle beraber - Fransa ve Katalunya Grand Prix'leri dahil bu iki yarış arasındaki tüm yarışlarda podyuma çıktı.

Ancak performansı sezonun ikinci yarışında inanılmaz bir şekilde düştü ve Sachsenring'de dördüncülüğü sonrasındaki hiçbir yarışta ilk beşe giremedi.

Sezonun başında takım arkadaşı Dovizioso ile klasmanda girdiği ikincilik yarışı, performansının düşüşüyle beraber sezon sonunda elindeki 6.lığı koruma durumuna gelmişti.

Ducati'nin Bologna'da yaptığı 2020 sezon tanıtımında konuşan Petrucci, sezonu nihai şampiyon Marc Marquez'in ardında ikinci bitirmeye çok fazla odaklandığını, bunun bir hata olduğunu ve yaşanan bu durumun özgüvenini etkilediğini söyledi.

Petrucci aynı zamanda senenin erken kısımlarında "kendini maksimuma kadar zorladığını" ve belki de bu durumun onu "çabucak yorduğunu" söyledi ve ekledi: "Geçtiğimiz Ağustos'ta Dünya Şampiyonası'nı ikinci bitirmeye kafayı koymuştum. Bu bir hataydı çünkü yaz arasında şampiyonadaki sıralamalara baktım."

"Yeterince bir performans gösteremediğimi veya iyi olmadığımı düşündüm ve bunu hataları analiz etmeden yaptım. Kendimi, sürüşümü göz önüne almayarak sorguladım, sadece daha hızlı gitmeyi düşündüm."

"Bu düşünce sene sonuna kadar devam etti. Şu anda nerelerde gelişeceğimi biliyorum, problemleri çözme üzerine güçlendim, 2019'da yaptığım şeyleri yapmayacağım."

"Bir kriz içinde olduğunuzda olaya müdahale etmek zorlaşıyor. Her şey iyi gittiğinde durum gayet iyi oluyor, sezonun başında Marquez'in rakibi olmak için çok iyi bir pozisyondaydım ancak Sachsenring'den itibaren her şey değişti."

"Sabrımı çok fazla kaybettim. Örnek vermek gerekirse, kesinlikle affedilmeyecek bir hata Avusturya'daki sıralamalarda yaptığım hataydı, piste herkese potansiyelimi göstermek için çıkmıştım. Onun yerine üçüncü virajda kendimi çakıl havuzunun içinde yerde buldum."

"Tüm dünya üzerime çöktü. Bu krizi kendime ben yarattım. Hızlıydım ve önlerde başlama şansına sahiptim ancak Brno'da her şey kötü gitmişti ve tekrardan podyumda olmak istedim."

"Hiç kimse bana bir şey dayatmadı, bu tamamen benim hatamdı."

MotoGP'deki tüm fabrika takımı kontratları - Petrucci'ninki dahil - önümüzdeki sezonun sonunda sona erecek ve sezonun erken zamanlarında sürücü marketine bir renk gelecek.

Ancak Petrucci, son iki yılını gridde yeri için savaşarak geçirdiği için 2019'a kıyasla durumunun “daha huzur dolu” olduğunu söyledi ve ekledi.

"An itibariyle olan bakış açısında benim için hiçbir şey yeni değil, kontrat yenilemesini hak etmek için 2 yıl boyunca savaştım. Bu yüzden daha sakinim ve kendime daha çok güvenim var, aynı zamanda bir fabrika takımında çalışmayı öğrendim.

"Tekrardan başlamaya hazırım. Çok dinlendim ve daha çok metodla çalıştım, iyi olan bir şansım daha var. Hiçbir sezon diğerinden daha önemli değil, ancak kesinlikle, daha önce de yaptığım gibi, her zaman en iyisini vermeye çalışacağım."

Çeviri: Efe Kahya