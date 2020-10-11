Petrucci, 10 sürücünün podyum mücadelesi vermesini bekliyor

Sıralamalarda ilk seansa katılmasına rağmen geçmeyi başaran Petrucci, geçen sene kazandığı İtalya GP'nin ardından sıralamalarda 3. olarak ilk defa ilk çizgi sonucu elde etti.

Son iki sezondur Fransa GP'de podyuma çıkan Petrucci, bu sene çok sayıda sürücünün podyuma çıkabileceğini düşünüyor.

Petrucci, "İyi bir hafta sonu geçirebileceğimi biliyordum. Ancak 3. antrenmandaki son turumda sarı bayraklara denk geldim ve bu yüzden tur zamanı kaydetmem imkansız oldu."

"Bu yüzden Q1'e katılmak zorunda kaldım. Motosiklette iyi hissediyorum. MotoGP'ye katıldığımdan beri bu pisti hep sevdim ve geçen senelerde hep iyi hisse sahip oldum."

"Barcelona'dan beri motosikletin arka tarafı özellikle frenlemede daha iyi. Sene boyunca hep frenlemede zorlandım."

"Barcelona'da düzlükte çok zaman kaybediyordum ancak Le Mans'da çok fazla düzlük yok."

"Bu açıdan, ilk çizgiden başlamak iyi olacak çünkü burada 10 sürücü podyum mücadelesi verebilir."

"En azından önden başlayınca sorunlardan uzakta duruyorsunuz ve lastiklerinizi daha iyi yönetebiliyorsunuz." dedi.

Her iki fabrika Ducati sürücüsü Petrucci ve Andrea Dovizioso, bu sene Michelin'in arka lastiğine adapte olmakta zorlandılar ve frenlemede sorun yaşadılar.

Dovizioso da Le Mans hafta sonunda sorunlarını bir miktar aşmış gibi göründü ve 6. oldu.

Dovizioso, "Burada daha güçlü olmam için açık bir cevabım yok. Belki bu şartlarda diğerleri bizden daha çok zorlanıyordur."

"Burada daha az frenleme noktası var. Bu, frenleme esnasında lastikleri yönetme konusunda daha az zorlanmamızı sağlıyor."

"Hepsi bu. Motosikletlerden bazıları neden daha fazla zorlanıyor bilmiyorum. Gerçekte öyle mi ondan da emin değilim çünkü çok sayıda sürücünün performansı gerçekten hızlı. Yarışta neler olacağını göreceğiz." dedi.