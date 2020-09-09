Petronas Yamaha, Dovizioso iddialarını yalanladı!

Yamaha uydu takımı, Franco Morbidelli'nin önümüzdeki iki yıl boyunca kendileri için yarışmaya devam edeceğini açıkladı ve yanında dokuz kez MotoGP şampiyonu Valentino Rossi'nin olması bekleniyor.

Rossi, MotoGP'de kalacağından ve Petronas'a katılacağından "%99" emin olduğunu söylese de, Rossi'nin sahip olacağı personel hakkındaki görüşmeler devam ediyor ve henüz resmi bir kontrat imzalanmadı.

Avrupa basınında çıkan son söylentilerde, Rossi'nin artık emekliye ayrılacağı ve Dovizioso'nun SRT'ye katılabileceği iddia edildi.

Ancak Petronas Yamaha patronu ve eski Sepang Circuit CEO'su Razlan Razali, bu iddiaları reddetti.

Razali, Facebook'tan yaptığı açıklamada "Dovizioso'yu düşünmüyoruz." dedi.

Dovizioso, Avusturya GP'den önce yaptığı açıklamada sezon sonunda Ducati'den ayrılacağını açıklamıştı.

Dovizioso veya Ducati neden yeni sözleşme imzalamadıklarına herhangi bir açıklama yapmadılar. Ancak Dovizioso, 2021 için "B planı" olmadığını da söyledi.

Dovizioso için şu anda tek gerçekçi seçenek Aprilia olacak. Fakat marka CEO'su Massimo Rivola geçtiğimiz günlerde Dovizioso'ya istediği ücreti veremeyeceklerini ima etti.