Petronas, SRT'nin MotoGP isim sponsorluğunu bırakabilir

Sepang Racing Team, Grand Prix'lere 2015 yılında Moto3'le başlamasının ardından, Moto2'ye de geçiş yaptılar.

2019 yılında ise Yamaha'nın yeni uydu partneri olarak Petronas'tan aldıkları destekle birlikte MotoGP'ye çıktılar ve Moto2'den Fabio Quartararo ile 2017 Moto2 dünya şampiyonu Franco Morbidelli'yle anlaşma imzaladılar.

Ekip seriye başarılı bir giriş yaptı ve Quartararo YZR-M1'in 'B-spec' versiyonuyla yedi podyum ve altı pole pozisyonu aldı.

Quartararo'nun M1 ve Morbidelli'nin 'A-spec' motosikletlerini kullandığı 2020 sezonunda, takım altı yarış kazandı. Aynı zamanda Morbidelli sezonu, Suzuki'den Joan Mir'in arkasında şampiyona ikincisi olarak tamamladı.

SRT her zaman genç yetenekleri yetiştirmek isteyen bir ekip oldu ve Moto2 ile Moto3 projelerini, MotoGP'ye giden bir yol olarak kullandılar.

Söylentilere göre Moto3'ten Petronas SRT'ye geçecek bir isim varsa, bu isim muhtemelen sadece Darryn Binder olacak.

Ancak, eğer söylentiler doğru çıkarsa ve Moto3 sürücüsü Binder, 2022 yılında direkt olarak MotoGP'ye geçiş yaparsa bu durum ilk kez yaşanmış olacak.

Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales'in bu sezonun sonunda Yamaha'dan ayrılmasının ardından, 2022'deki SRT kadrosunda ikileme girildi.

Yamaha, gelecek sene Morbidelli'yi, Quartararo'nun yanına terfi edecek ve Valentino Rossi'nin de emekli olmasıyla, SRT'nin 2022 yılında iki yeni sürücüyle anlaşması gerekecek.

Takımın ilk seçeneği, sürüş tarzının Yamaha motosikletine uyması beklenen Moto2 çaylağı Raul Fernandez olarak görülüyor.

Ancak Fernandez'in gelecek iki sene için KTM'yle kontratı var ve İspanyol sürücünün Tech3 takımına katılması bekleniyor.

Rossi'nin desteklediği Marco Bezzecchi de SRT'ye katılması beklenenler arasındaydı ancak İtalyan sürücünün VR46 Ducati takımında Luca Marini'ye takım arkadaşı olarak katılması bekleniyor.

Autosport'un öğrendiklerine göre, SRT'nin MotoGP'yi koruyabilmek için Moto2 ve Moto3'ten ayrılacak olmasıyla, Petronas isim sponsorluğunu bırakmak istiyor.

Autosport aynı zamanda Yamaha'nın SRT'yle olan anlaşmasını yeniden görüştüğünü ve takıma 2022 yılı için iki 'B-spec' M1 teklif ettiğini öğrendi.