Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''
MotoGP / Fransa GP Haberler

Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Valentino Rossi, 9 kez grand prix yarışları şampiyonu olduğu kariyerindeki en kötü başlangıca rağmen, yeni takımı Petronas SRT Yamaha'nın arkasında durduğunu söyledi.

Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında

2021'deki ilk 4 yarışın ardından Rossi 4 puan kazandı ve en iyi sonucu, ilk yarış Katar'da aldığı onikinicilik oldu. O yarışta dahi Rossi, başlangıçta 4. sırada olmasına rağmen gerilemekten kurtulamamıştı.

Rossi, Doha GP öncesinde sıralamalarda herhangi bir sorun yaşamamasına rağmen 21. olarak en kötü sıralama sonucunu alırken yarışta Portekiz ve Jerez'deki sıralamalarda ancak 17. oldu. 

Rossi son yarışta 17. olarak puan alamadan yarışı tamamladı. Aynı dönemde fabrika Yamaha sürücüleri Maverick Vinales ve Fabio Quartararo ise 4 yarışın 3'ünü kazanmayı başardılar.

Rossi'nin ana sorunlarından birisi Yamaha M1'in arka tarafındaki yol tutuşu eksikliği. Şampiyon sürücü son senelerde bu yüzden geride kalıyor.

Rossi'nin gelecek için kararını sıradaki yarışlar belirleyecek gibi görünüyor. Ancak Rossi, sıkıntılı başlangıca rağmen baskı hissetmediğini çünkü takımının desteğini almaya devam ettiğini söyledi.

İspanya GP'den sonra konuşan Rossi, "Zor bir hafta sonunda zor bir yarıştı. Hafta sonu boyunca hiç ritm tutturamadım."

"Zor bir dönem geçiriyorum ancak takımım ve Petronas, beni çok destekliyor."

"Ayarlarda sorunlar yaşıyorum ve hızlı gidemiyorum. Teknik açıdan bir çözüm bulmak zorundayız."

"İyimser olmalı ve motivasyonumuzu korumalıyız." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, İspanya GP'den sonra gerçekleştirilen testlerde yeni ayarlar ve parçalar denedi ve testleri 12. hızlı isim olarak tamamladı.

Rossi her ne kadar gelişimden memnun olduğunu söylese de, şampiyon sürücünün frenleme yerine hızlanmada sorun yaşadığı görüldü.

Rossi, "Performansımı ve motosiklet üzerindeki hislerimi geliştirmek için zorluyoruz çünkü hafta sonu boyunca çok zorlandık."

"Hislerim fena değil. Günü iyi bir hisle tamamladım. Motosiklet üzerinde daha iyi hissettim ve daha iyi bir şekilde sürebildim. Bu da performansımı çok geliştirdi."

"Takımla iyi çalıştık ve özellikle frenlemeyi geliştirmek için ayarlar üzerinde yoğunlaştık."

"Yamaha da iyi çalışan güncellemeler getirdi. Tüm bunlar hissiyatımı ve hızımı iyileştirmem için küçük de olsa yardımcı oldu."

"Motosiklet üzerinde rahat hissetmiyorum. Sürüş şeklim açısından biraz gecikme yaşıyorum. Bu da hızlanmada soruna neden oluyor çünkü virajdan çıkışta motosikletin arkasında sorun yaşıyorum. Virajlardan yeteri kadar hızlı çıkamıyorum."

"Bu yüzden viraja daha hızlı girebilmek, daha derinden girebilmek için David ile ayarlar, ön tarafın ayarları ve ağırlık dağılımı üzerinde çok çalıştık."

"Amacımız buydu ve gelişme kaydettik." dedi.

paylaşım
yorumlar
Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''

Önceki haber

Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Pilotlar, Barselona pistinde yapılan değişiklikler hakkında düşüncelerini paylaştı

8s
2
Formula 1

Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor

9s
3
Formula 1

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

17s
4
Formula 1

Ricciardo: ''Üst üste yapılan yarışları seviyorum''

9s
5
Formula 1

Verstappen: "Mercedes çalışanlarının Red Bull ile yeni bir mücadeleye atılması normal"

8s
Son Haberler
Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında
MOTOGP

Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında

13dk
Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''
MOTOGP

Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''

6 May 2021
Morbidelli: ''Eski bir motosikleti kullanmak sinir bozucu olmaya başlıyor''
MOTOGP

Morbidelli: ''Eski bir motosikleti kullanmak sinir bozucu olmaya başlıyor''

5 May 2021
Marquez, 2021 Honda motosikletinin nerede zayıf kaldığını keşfetti
MOTOGP

Marquez, 2021 Honda motosikletinin nerede zayıf kaldığını keşfetti

5 May 2021
Mir galibiyetsiz başlayan 2021 MotoGP sezonu hakkında ''endişeli değil''
MOTOGP

Mir galibiyetsiz başlayan 2021 MotoGP sezonu hakkında ''endişeli değil''

4 May 2021
Son Videolar
MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si 00:38
MotoGP
2 May 2021

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar 02:18
MotoGP
29 Nis 2021

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra 01:52
MotoGP
29 Nis 2021

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü 00:33
MotoGP
21 Nis 2021

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak 00:32
MotoGP
21 Nis 2021

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

Daha fazlası
Lewis Duncan
Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''
MotoGP

Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''

Morbidelli: ''Eski bir motosikleti kullanmak sinir bozucu olmaya başlıyor'' İspanya GP
MotoGP

Morbidelli: ''Eski bir motosikleti kullanmak sinir bozucu olmaya başlıyor''

Marquez, 2021 Honda motosikletinin nerede zayıf kaldığını keşfetti
MotoGP

Marquez, 2021 Honda motosikletinin nerede zayıf kaldığını keşfetti

Daha fazlası
Valentino Rossi
Rossi, MotoGP’deki performansına rağmen baskı altında hissetmiyor İspanya GP
MotoGP

Rossi, MotoGP’deki performansına rağmen baskı altında hissetmiyor

Rossi'nin MotoGP takımı planları sekteye uğramış olabilir İspanya GP
MotoGP

Rossi'nin MotoGP takımı planları sekteye uğramış olabilir

Rossi: ''İlk modern MotoGP sürücüsü bendim"
MotoGP

Rossi: ''İlk modern MotoGP sürücüsü bendim"

Çok Okunanlar Bugün

Pilotlar, Barselona pistinde yapılan değişiklikler hakkında düşüncelerini paylaştı
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Barselona pistinde yapılan değişiklikler hakkında düşüncelerini paylaştı

Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

Ricciardo: ''Üst üste yapılan yarışları seviyorum''
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: ''Üst üste yapılan yarışları seviyorum''

Verstappen: "Mercedes çalışanlarının Red Bull ile yeni bir mücadeleye atılması normal"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Mercedes çalışanlarının Red Bull ile yeni bir mücadeleye atılması normal"

Verstappen: "Hamilton'la pist dışı ilişkimiz bozulmadı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hamilton'la pist dışı ilişkimiz bozulmadı"

İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Hamilton: “İnsanlar Bottas’ı rahat bırakmalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “İnsanlar Bottas’ı rahat bırakmalı"

Son Haberler

Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında
MotoGP MotoGP

Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında

Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''
MotoGP MotoGP

Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''

Morbidelli: ''Eski bir motosikleti kullanmak sinir bozucu olmaya başlıyor''
MotoGP MotoGP

Morbidelli: ''Eski bir motosikleti kullanmak sinir bozucu olmaya başlıyor''

Marquez, 2021 Honda motosikletinin nerede zayıf kaldığını keşfetti
MotoGP MotoGP

Marquez, 2021 Honda motosikletinin nerede zayıf kaldığını keşfetti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.