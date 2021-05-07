Petronas SRT, sıkıntılı başlangıca rağmen Rossi'nin arkasında

2021'deki ilk 4 yarışın ardından Rossi 4 puan kazandı ve en iyi sonucu, ilk yarış Katar'da aldığı onikinicilik oldu. O yarışta dahi Rossi, başlangıçta 4. sırada olmasına rağmen gerilemekten kurtulamamıştı.

Rossi, Doha GP öncesinde sıralamalarda herhangi bir sorun yaşamamasına rağmen 21. olarak en kötü sıralama sonucunu alırken yarışta Portekiz ve Jerez'deki sıralamalarda ancak 17. oldu.

Rossi son yarışta 17. olarak puan alamadan yarışı tamamladı. Aynı dönemde fabrika Yamaha sürücüleri Maverick Vinales ve Fabio Quartararo ise 4 yarışın 3'ünü kazanmayı başardılar.

Rossi'nin ana sorunlarından birisi Yamaha M1'in arka tarafındaki yol tutuşu eksikliği. Şampiyon sürücü son senelerde bu yüzden geride kalıyor.

Rossi'nin gelecek için kararını sıradaki yarışlar belirleyecek gibi görünüyor. Ancak Rossi, sıkıntılı başlangıca rağmen baskı hissetmediğini çünkü takımının desteğini almaya devam ettiğini söyledi.

İspanya GP'den sonra konuşan Rossi, "Zor bir hafta sonunda zor bir yarıştı. Hafta sonu boyunca hiç ritm tutturamadım."

"Zor bir dönem geçiriyorum ancak takımım ve Petronas, beni çok destekliyor."

"Ayarlarda sorunlar yaşıyorum ve hızlı gidemiyorum. Teknik açıdan bir çözüm bulmak zorundayız."

"İyimser olmalı ve motivasyonumuzu korumalıyız." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, İspanya GP'den sonra gerçekleştirilen testlerde yeni ayarlar ve parçalar denedi ve testleri 12. hızlı isim olarak tamamladı.

Rossi her ne kadar gelişimden memnun olduğunu söylese de, şampiyon sürücünün frenleme yerine hızlanmada sorun yaşadığı görüldü.

Rossi, "Performansımı ve motosiklet üzerindeki hislerimi geliştirmek için zorluyoruz çünkü hafta sonu boyunca çok zorlandık."

"Hislerim fena değil. Günü iyi bir hisle tamamladım. Motosiklet üzerinde daha iyi hissettim ve daha iyi bir şekilde sürebildim. Bu da performansımı çok geliştirdi."

"Takımla iyi çalıştık ve özellikle frenlemeyi geliştirmek için ayarlar üzerinde yoğunlaştık."

"Yamaha da iyi çalışan güncellemeler getirdi. Tüm bunlar hissiyatımı ve hızımı iyileştirmem için küçük de olsa yardımcı oldu."

"Motosiklet üzerinde rahat hissetmiyorum. Sürüş şeklim açısından biraz gecikme yaşıyorum. Bu da hızlanmada soruna neden oluyor çünkü virajdan çıkışta motosikletin arkasında sorun yaşıyorum. Virajlardan yeteri kadar hızlı çıkamıyorum."

"Bu yüzden viraja daha hızlı girebilmek, daha derinden girebilmek için David ile ayarlar, ön tarafın ayarları ve ağırlık dağılımı üzerinde çok çalıştık."

"Amacımız buydu ve gelişme kaydettik." dedi.