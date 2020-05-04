Petronas, 2021'de Lorenzo/Rossi kadrosuyla yarışacağını reddetti

Yedi kez MotoGP dünya şampiyonu Rossi, Yamaha fabrika takımındaki yerini Fabio Quartararo'ya kaybetti ancak devam etmeyi seçmesi durumunda SRT'de fabrika desteğiyle birlikte yarışacağı doğrulandı.

Rossi, geçen hafta yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili kararı 2020 sezonunun öncesinde alacağını doğruladı ancak kariyerini devam ettirmek istediğini de ima etti.

Geçen yılın sonunda emekli olan ve şimdi Yamaha'nın test sürücüsü haline gelen Lorenzo'nun adı da 2021'de SRT koltuğu ile ciddi şekilde anılıyor.

Ancak, SRT patronu Razlan Razali, Motorsport.com'a verdiği demeçte 2017 Moto2 şampiyonu Morbidelli'yle yeniden anlaşmaya odaklandıklarını ve Rossi/Lorenzo kadrosunun mümkün görünmediğini söyledi.

Razali, “Takımda var olan istikrarı koruyabilmek için Franco'yu takımda tutmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

“Yeni sözleşmeyi ilk yarıştan önce bile imzalamamız mümkün.” dedi.

Razali, Quartararo'nun ayrılığı sonrası tamamen yeni bir kadroya sahip olmanın çok riskli olacağını da doğruladı.

“Gelecek yıl iki yeni sürücüye sahip olmanın çok riskli olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden zaten bildiğimiz biriyle devam etmeyi tercih ediyoruz. Bu nedenle de düşüncemiz Franco'yu tutmak üzerine."

Morbidelli geçen yıl takım arkadaşı Fabio Quartararo ile aynı performansı göstermekte zorlanınca sezonu 10. bitirmişti.

Şimdiye kadar, Yamaha (Maverick Vinales ve Quartararo), Honda (Marc Marquez), Suzuki (Alex Rins ve Joan Mir) ve Avintia (Tito Rabat) 2021 sezonu için bazı sürücülerle anlaştı.