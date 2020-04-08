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MotoGP / Son dakika

Petronas, 2020 sezonu iptal edilirse Quartararo'yu tutmak istiyor

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Petronas, 2020 sezonu iptal edilirse Quartararo'yu tutmak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Nis 2020 15:50

Petronas Yamaha takım patronu Razlan Razali, 2020 sezonunun koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesi durumunda Fabio Quartararo'yu 2021'de takımda tutmak için çaba göstereceklerini söyledi.

2020 MotoGP sezonunun ilk sekiz yarışı, COVID-19 salgını nedeniyle ya ertelendi ya da iptal edildi. Sezonun ne zaman başlayacağı da hâlâ belirsiz.

Quartararo, yılın başında Iwata merkezli Yamaha ile iki yıllık bir anlaşma imzalamasının ardından gelecek yıl Maverick Vinales ile birlikte fabrika Yamaha'da yarışacak.

Ancak Razali, Endonezyalı TMCblog.com'a yaptığı açıklamada, 2020'de hiçbir yarış yapılamaması durumunda Quartararo’nun mevcut anlaşmasını bir yıl uzatmak istediklerini söyledi.

Petronas SRT'deki görevine odaklanmak için 11 yıl sonra Sepang Pisti'nin CEO'su olmayı bırakan Razali, “Dorna ile, yarış yoksa 2020'de ne olacağı konusunda bir tartışmada bulunduk."

“Yani yarış yoksa ne olacak? 2021'de, 2020'deki aynı anlaşmalarla devam etmek istiyoruz. Bu, çaba göstereceğimiz bir şey, çünkü geçen yıl iyi bir motosiklet ve iyi bir sürücü gördük. Onlarla kazanmak istiyoruz."

“En az bir veya iki galibiyet yeterli olur. Ancak teorik olarak şampiyonluğu kazanmak için de savaşabiliriz."

“Eğer yarış olmazsa sanırım 2021'de herkes 2020 anlaşmalarını koruyacak." dedi.

Yamaha takım yöneticisi Massimo Meregalli, Sky Italia'ya verdiği demeçte, Razali'nin isteğini reddetti.

“Razali'nin yorumlarını okudum. Bunun tamamen anlamsız bir fikir olduğunu söylemek istemiyorum, ancak 2020 sezonu yarış olmadan bitse bile 2021 planlandığı gibi başlayacak.”

Bunun Quartararo’nun sözleşmesine bir atıf mı olduğu sorusuna Meregalli, “Kesinlikle.” yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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