Lorenzo: "Sakatlık Marquez'i hâlâ zorlasa da kesinlikle bir şampiyonluk daha kazanabilir"

Şu anda İspanyol yayın kuruluşu DAZN için televizyon yorumculuğu yapan üç kez MotoGP şampiyonu Lorenzo, Marquez'in dört yıl önce İspanya Grand Prix'sinde geçirdiği kazanın etkilerinin devam ettiğini söylüyor.

Marquez, ertelenen 2020 sezon açılışına katılırken 3. virajda büyük bir takla atmış ve sert bir şekilde yere çakılmıştı. Düşüş sırasında yaşadığı sakatlık, o zamanki Honda sürücüsünün uzun süre sakat kalmasına neden oldu ve 2020-2022 yılları arasında toplam dört ameliyat geçirdi.

Marquez'in formunu geri kazanmasıyla kariyerini değiştiren bu kaza artık geçmişte kalmış olsa da eski takım arkadaşı Lorenzo, kazanın etkilerinin kalıcı olduğuna inanıyor.

Lorenzo DAZN'a yaptığı açıklamada, "Bazı frenleme bölgelerinde sakatlığın etkilerinin devam ettiğini görebilirsiniz."

"Bu sebeple Marc Marquez gibi bir şampiyonun en iyi motosikletle hâlâ yarışları kazanamıyor." dedi.

Jorge Lorenzo ve Marc Marquez 2022'de

Bir yıllık Ducati ile Gresini takımına geçmesi, Marquez'in 2024'te yine en üst sıralarda mücadele etmesini sağladı. Geçtiğimiz hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinin ardından, bu yıl şimdiye kadar dört kez podyuma çıkarak 192 puanla şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor.

Ancak 2024 sezonunu şu ana kadar Francesco Bagnaia ve Jorge Martin'in son model Ducati GP24'leri domine ettiği için zafer kazanması zor görünüyor.

Lorenzo, Marquez'in fabrika çıkışlı Ducati sürücüsü Bagnaia ya da Pramac pilotu Martin ile aynı ekipmana sahip olsaydı, yılın bu aşamasında şampiyonluk mücadelesinde lider olup olmayacağından emin değil.

"Belki 2024 motosikletiyle kazanabilirdi."

"Sakatlanmadan önce, 2019'da teknik açıdan rakiplerinin çok önündeydi ve pek çok kişiden çok daha üstündü. Sadece şampiyonluklar açısından değil, aynı zamanda teknik ve fiziksel düzeyde de."

"Ducati'ye geçtikten sonra insanlar onun sporu domine edeceğini düşündü. Ben bile şampiyon olabileceğini söyledim. Ama şu ana kadar herhangi bir zafer elde edemedi."

"Marquez, GP23'e etkileyici adaptasyonu sayesinde 2025 yılında fabrika Ducati takımına geçecek. Bu hamle onu doğrudan iki kez şampiyon olan Bagnaia ile karşı karşıya getirecek.

Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Takımı. Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İtalyan sürücü MotoGP'de yenilmesi gereken kişi olarak kendini istikrarlı bir şekilde kanıtlamış olsa da Lorenzo, Marquez'in bir şampiyonluk daha kazanabileceğini düşünüyor.

"Jerez 2020'deki sakatlık onu fiziksel olarak zorluyor."

"Ancak Mick Doohan gibi büyük şampiyonların neredeyse bir buçuk bacakla dört dünya şampiyonluğu kazandığını gördük."

"Marc Marquez'in son şampiyonluğunu henüz gördüğümüzü sanmıyorum ama onun için tekrar şampiyonluk kazanmak kolay olmayacak."

"Şimdi Jorge Martin Aprilia'ya gidiyor ama yanında ondan daha genç, çok hızlı ve neredeyse mükemmel olan Pecco Bagnaia var."