Espargaro: "Acosta, MotoGP'de her zaman en iyi sürücünün kazanmadığını anlamalı"

Acosta, motosikletinin rekabetçi olmaması nedeniyle ön sıralarda mücadele edememesinden hayal kırıklığı yaşadı ve gidişatı değiştirmek için geçtiğimiz ay KTM'in Mattighofen'deki merkezini ziyaret etti.

Geçen hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde 13. sıraya kadar gerileyen Tech3 sürücüsü gazetecilere Spielberg'e 'hevesle' geldiğini ancak buradan tam tersi şekilde ayrıldığını söyledi.

Ancak MotoGP'nin tecrübeli ismi Espargaro, 20 yaşındaki sürücünün KTM'in Ducati ile arasındaki farkı kapatmasını beklemekten başka bir şey yapamayacağını düşünüyor.

Motorsport.com İspanya edisyonuna konuşan 33 yaşındaki sürücü, "Acosta, MotoGP'de her zaman en iyinin ya da en hızlı olanın kazanamayacağını anlamalı."

"Ne yazık ki bu spor tenis ya da futbol gibi değil. Burada kazanabilmek için yetenek dışında rekabetçi bir motosiklete de sahip olmanız gerekiyor."

"Ne yazık ki şu anda hepimiz bu yeteneğe sahip değiliz ya da o bu yeteneğe sahip değil. Ancak sabırlı olmalı diye düşünüyorum."

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: KTM Images

"Ducati'yi yakalamak için mümkün olduğunca çok çalışıyoruz. Ancak yine de çalışmaya devam etmeliyiz, Pedro da işlerin daha iyiye gitmesi için üzerine çok şey koyduğu projeye inanmaya devam etmeli." şeklinde konuştu.

Espargaro Red Bull Ring'e wildcard sürücüsü olarak katıldı ve RC16'nın test versiyonuyla Acosta'nın iki sıra önünde 11. sırada bitirdi.

Aynı motosiklet, KTM'nin diğer test sürücüsü Dani Pedrosa tarafından salı ve çarşamba günleri Misano'da iki gün boyunca özel olarak test edildi. MotoGP'nin katı düzenlemeleri nedeniyle Acosta'nın tur atmasına izin verilmese de, testi kenardan izlemek ve KTM'nin kaydettiği ilerlemeyi takip etmek için İtalya'ya uçtu.

Acosta'nın Misano'daki varlığı, adanmışlığının bir başka göstergesi olsa da, bazıları onun genç yaşta çok fazla sorumluluk aldığı görüşünde.

Bu konuda konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ünlü bir MotoGP teknisyeni Motorsport.com/Autosport'a şunları söyledi: "Kimse Acosta'nın kalitesini tartışmıyor."

"Şahsen onun tüm KTM'yi sırtına aldığını düşünüyorum ve bu, ne kadar iyi olursa olsun böyle genç bir adam için çok fazla."