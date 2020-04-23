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Pedrosa, özel davetle MotoGP'ye dönebilir

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Pedrosa, özel davetle MotoGP'ye dönebilir
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Germán Garcia Casanova
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Nis 2020 05:56

Dani Pedrosa, KTM'nin RC16'yı yarış şartlarında test etmesi gerekiyorsa, MotoGP'ye dönüşü özel davetle dönmeyi kabul edeceğini doğruladı.

Pedrosa, MotoGP'de Repsol Honda takımıyla 13 yıl mücadele etti ve bu süreçte 31 galibiyet alırken, üç dünya ikinciliği yakaladı ve sonuç olarak 2018 yılı sonunda emekli olma kararı aldı.

O zamandan beri KTM'in test sürücülüğünü yapıyor ve Avusturyalı üreticinin 2020 MotoGP motosikletinin gelişiminde önemli bir rol oynadı.

Bununla birlikte aynı görevi paylaşan diğer sürücülerin aksine Pedrosa, özel davetle MotoGP'ye geri dönme fikrini sürekli reddetti ve hatta Johann Zarco'nun sezon bitmeden takımdan gönderilmesi sonrası, altı yarışlığına MotoGP'ye dönmeyi de reddetti. Ek olarak 2020 için boş bir koltuk vardı ve bu boş koltuğa geçmeyi de istemedi.

Koronavirüs nedeniyle verilen arada konuşan Pedrosa, şimdi fabrika takımı tarafından yönetilen bir RC16 ile özel davetle pistlere dönebileceğini, fakat böyle bir senaryonun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

“An itibariyle aklıma böyle bir şey gelmedi. Motosikletin üzerinde çalışılması lazım, tek tek parçaları deniyoruz ve yarışta kullanılacak zamana daha gelinmedi."

"Eğer motosikletin bir sonraki sene de kullanılması gerekecekse ve yarışta test etme senaryosuna ihtiyaç varsa, o zaman evet.”

Geçen yıl uzun ve başarılı bir kariyerin ardından emekliye ayrılan Jorge Lorenzo, Yamaha'nın yeni test sürücüsü haline geldi ve pandemi öncesinde Haziran ayında yapılacak olan Katalonya yarışında yer alacağını açıklamıştı.

Bu, Lorenzo ve Pedrosa'nın aynı etkinlikte yer alma ihtimalini arttırdı.

Ancak Pedrosa böyle bir ihtimali düşük görüyor.

“Ama her şeyin zaten iyi gittiği bir motosikletle yarışmanın farklı olduğu açık. Çünkü orada sadece pisti öğrenmek zorundasınız. Ancak, şampiyona ve taraftarlar için Jorge'nin tekrar yarıştığını görmek güzel."

"Özel davetlerimizin çakışması zor olacak. Prensip olarak geri dönmeyeceğim, KTM projesinde olan şey bu değil, ancak belirli bir anda motosikletin gelişimi için faydalı olduğuna inanılıyorsa, bunun hakkında oturup konuşacağız."

Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing

Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Editör Rachit Thukral

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