Pedrosa: "Otomobil yarışlarına devam edip etmeyeceğim KTM ile olan takvimime bağlı"

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31 kez MotoGP yarış galibi ve 125cc ile 250cc sınıflarında toplam 3 dünya şampiyonluğuna sahip eski MotoGP sürücüsü Dani Pedrosa, bu ayın başlarında Imola'da, Lamborghini Super Trofeo Europe serisinde ilk kez bir otomobil yarışına çıktı.

FFF Racing ile Pro-Am sınıfında mücadele eden Pedrosa, ilk yarışı dokuzuncu, ikinci yarışı dördüncü sırada tamamladı.

İspanyol sürücü 2018 sezonunun ardından aktif yarış kariyerini sonlandırmış KTM'nin test sürücülüğünü yapmaya başlamıştı. Halen bu görevi sürdüren Pedrosa en son geçtiğimiz sezonki Styrian GP'de tek seferliğine piste çıktı.

Imola'daki ilk otomobil yarışının ardından Autosport'a konuşan Pedrosa, tam bir sezon yarışıp yarışamayacağının KTM'nin takviminin nasıl şekilleneceğine ve Super Trofeo'nun son iki yarışında göstereceği performansa bağlı olacağını söyledi.

Pedrosa, "Elbette önceliğim KTM, programımı ona göre ayarlamalıyım."

“Kalan iki yarışta nasıl ilerlediğimi ve nasıl gelişeceğimi görmek için de beklemem gerekiyor."

"Ancak hızımı artırıp biraz daha iyi performans gösterebileceğim ideal durumda, o zaman en az bir tam sezon yarışmak ve işlerin nasıl gittiğini görmek ilginç olurdu."

"Elbette bunun için takvimlerin birbiriyle uyuşup uyuşmadığını görmem gerekiyor." dedi.

#29 Rexal FFF Racing, Lamborghini Super Trofeo Evo2: Daniel Pedrosa, Antonin Borga Photo by: Lamborghini Super Trofeo

Pedrosa'nın ilk otomobil yarışına çıktığı hafta bir diğer eski MotoGP sürücüsü Valentino Rossi de GT World Challenge Europe'da ilk yarışına çıktı.

Pedrosa'nın garajı Rossi'nin garajının önüne yerleştirildi, bu yüzden ikili kısa bir süreliğine konuşma fırsatı yakaladı.

Pedrosa, "Aslında benim garajımın onun garajının önünde olması bir tesadüftü," diye ekledi.

"Bir antrenman seansında, yaklaşık iki dakika boyunca yarış çizgileri hakkında konuştuk."

"MotoGP'de daha hızlı olan yarış çizgisine alışkınız çünkü yarış çizgisinde ufalanmış kauçuklar oluyor. Ama pist kirliyken çizgi dışına çıkarsanız daha da zorlanıyorsunuz."

"Ama araba lastikleri bu kauçuk tabakaları kendine çekiyor."

"Daha hızlı olanlara yol vermem gerektiğinde bu kauçuk lastiklere yapışıyor, dolayısıyla lastikler titreşiyor ve tekrar yol tutuşu yakalayabilmek için lastikleri ideal duruma getiremiyorum. Rossi de ben de aynı deneyimi yaşadık." dedi.

Pedrosa ve Rossi, 2022'de dört tekerlek üzerinde yarışacak tek eski MotoGP yıldızları değil, çünkü üç kez dünya şampiyonu Jorge Lorenzo, Italian Porsche Carerra Cup ve Porsche Super Cup'da yarışacak.

Eski MotoGP düşmanlarının dört tekerlek üzerinde pistte yeniden bir araya gelmesini isteyip istemediği sorulduğunda Pedrosa, "Bu kesinlikle çok komik olurdu."

"Motor sporları oldukça benzer olsa da bizi farklı bir ortamda görmek ilginç olurdu. Ama eğlenceli olabilir."