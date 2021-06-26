Pedrosa, Misano'da MotoGP'ye geri dönmeye hazırlanıyor

Pedrosa, MotoGP'ye 2006 yılında Honda ile giriş yapmıştı ve MotoGP'deki tüm kariyerini Honda ile yarışarak geçirdi. Bu süreçte 36 yarış kazandı ve üç kez şampiyona ikincisi oldu.

Çifte 250cc şampiyonu ve bir kez 125cc şampiyonu, 2018 sezonunun sonunda MotoGP'den emekli oldu ve KTM'nin test sürücüsü haline geldi.

Pedrosa'nın ortaya koyduğu çabalar, geçen yıl meyvesini vermeye başladı ve KTM, gridin ön tarafa yükselerek galibiyete ulaştı.

Brad Binder, 2020 Çek Grand Prix'sinde KTM'nin ilk MotoGP galibiyetini aldı ve Miguel Oliveira da Steiermark GP'de zafere ulaştı.

Oliveira, geçen yılın sonundaki Portekiz yarışında markanın üçüncü zaferini alırken, bu yılki Katalonya'da dördüncü zaferi de elde etti.

KTM henüz Pedrosa'nın Misano'daki dönüşü onaylanmadı ancak bir süredir bunun olacağı zaten ortadaydı. Motorsport.com da İspanyol sürücünün bu yarışla beraber pistlere döneceğini öğrendi.

Pedrosa'nın yanı sıra San Marino'da Honda test sürücüsü Stefan Bradl ve Ducati test sürücüsü Michele Pirro'nun da piste çıkması bekleniyor.

Geçen yıl, COVID-19 pandemisi nedeniyle özel davetlere izin verilmemişti ancak 2021 sezonunda yeniden eskiye döndürüldü.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images