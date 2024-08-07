Pedrosa: "Marquez, kazanan bir motosiklette olmak için 'her şeyi ezip geçti'"

31 kez Grand Prix kazanan Marquez, 2025'te Francesco Bagnaia ile birlikte Ducati'deki koltuğu kapmak için sürücü pazarındaki karışıklığın nasıl üstesinden geldiğini değerlendirdi.

Marquez'in Pramac'a geçme konusundaki isteksizliği, başlangıçta düşük performans gösteren Enea Bastianini'nin yerine Jorge Martin ile sözleşme imzalamaya karar veren Ducati'nin Marquez'i fabrika takımına alma isteğiyle sonuçlandı.

İtalyan markanın yapmak zorunda kaldığı fikir değişikliği, 2021'den bu yana bir yarış kazanmamış olmasına rağmen Marquez'in MotoGP'de sahip olduğu gücün bir kanıtı oldu.

Marquez'in bu durumu, eski rakibi ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi'yi anımsatıyor; o da fabrikaları kendi lehine hareket etmeleri için manipüle etmesiyle tanınıyordu.

2013-2018 yılları arasında Honda'nın baskın döneminde Marquez'in takım arkadaşı olan Pedrosa, son birkaç ayda yaşananların 31 yaşındaki Marquez'in acımasız doğasını gösterdiğine inanıyor.

Pedrosa, Motorsport.com İspanya'ya verdiği demeçte, "Valentino'nun hareketleri her zaman biraz daha yürekten, sevgiyle, ve yaptığı şeyle uyum içindeydi."

"Ama Marc Marquez istediği şey için ne gerekiyorsa yapıyor, adeta her şeyi ezip geçiyor."

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu süre zarfında ona eşlik eden takımı ve ekibi olmasına rağmen o, yıllardır sahip olduğu tüm bu ilişkilere devam etmektense kazanan motosiklete sahip olmayı tercih etti."

"Bunu iyi bir şey olarak gören insanlar olduğu gibi kötü bir şey olarak gören insanlar da var."

"Valentino ile kıyaslama sorusuna gelince; Valentino'nun yaptığı değişiklikleri, ne olursa olsun kazanan motosikleti seçtiği için değil, her zaman kalbinde hissettiği için yaptığını düşünüyorum."

Bir yıl önce Marquez Honda'da son derece kötü bir durumdaydı. Son derece rekabetsiz bir motosiklete dönüşen RC213V ile iyi bir sonuç almak için mücadele ediyordu.

O dönemde Honda ile 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi vardı ancak Japon üreticiyle olan ilişkisini erkenden bitirmeyi ve Gresini takımıyla yola devam etmeyi seçti.

Hızlı adaptasyon ve bir yıllık GP23 motosikletindeki erken başarı, onu Ducati'de fabrika koltuğu için seçenekler arasına soktu.

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şu anda KTM için test sürücüsü olarak görev yapan Pedrosa, Marquez'in griddeki en yavaş motosikleti en baskın motosiklete sahip olan Ducati'nin fabrika takımıyla değiştirme hızının etkileyici olduğunu vurguladı.

"Elbette kazanmak isteyen bir sürücünün iyi bir motosiklette olma talebini anlıyorum."

"Her halükarda, durumu tersine çevirmek konusunda sahip olduğu yetenek etkileyici. Çünkü ortada, o motosikleti hak etmek için her şeyi ve daha fazlasını yapmış olan Jorge Martin faktörü de vardı."

"Bunun arkasındaki stratejilerin ne olduğunu bilmiyorum ama günün sonunda; Honda'da sahip olduğu motosikletten, hiç vakit kaybetmeden Ducati fabrika motosikletine geçti."