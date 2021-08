Pedrosa, 3. virajdaki kazadan sorunsuz çıkabildiği için "çok şanslı" hissediyor

Dün gerçekleştirilen yarışın 3. turunda Pedrosa, 3. virajın çıkışında motosikletinden düşmüştü ve Pedrosa'nın KTM motosikleti yarış çizgisinde kalmıştı.

Aprilla sürücüsü Savadori, Pedrosa'nın motosikletinden kaçmayı başaramadı ve Pedrosa'nın motosikletine çarpmasının ardından havaya uçtu. Bu temasın ardından iki motosiklet de yanmaya başladı.

Alevler, 3. virajın çıkışına yayılmaya başlasa da kırmızı bayrak periyodu altında yangın söndürüldü.

Savadori'nin bu ciddi kazada ayak bileğini kırdığı açıklanırken, gelen haberler sürücünün hemen ameliyata gireceği ve Silverstone yarışına dönmeyi planladığı yönünde.

Savadori'nin aksine kazada ciddi bir sağlık problemi yaşamayan Pedrosa, yarışın 2. startına katılabildi ve 2018 Valensiya Grand Prix'sinden bu yana katıldığı ilk yarışı 10. sırada tamamladı.

Pedrosa, neden kaza yaptığını açıklamakta zorlanırken; kariyerinde daha önce diğer motorların yanından uçup geçtiği bir durumda kalmadığını ve bu yüzden biraz şaşırdığını söyledi.

"İlk yarışta kötü bir start aldık ve neden kaza yaptım bilmiyorum. Sanırım 3. turdaydı, belki içerideki çizgiye değdim ya da belki de lastikler çok soğuktu. Ön lastiğimde sert hamur vardı ve koşullar bugün soğuktu."

"Neden oldu bilmiyorum. Viraja girdim, yatabildiğim kadar yattım ve sonra motosikleti kaldırmaya çalıştım ama motosiklet kalkmadı ve yerde kaldım."

"Pistin tam ortasında yere düştüm. Maalesef Savadori benim motosikletime çarptı ve ayak bileğini kırdı. Onun için üzgünüm."

"Ancak ben çok şanslıydım. Daha önce kariyerimde böyle bir durumla karşılaştığımı düşünmüyorum. Bu yüzden her tarafımdan motosikletler geçtiğini görmek biraz şoke ediciydi."

"Neyse ki benim için her şey iyiydi."

Bu, Red Bull Ring'de ciddi bir kazanın ardından durdurulan üst üste 3. yarış oldu.

Bugünkü kaza da bu pistin premier sınıf için yeteri kadar güvenli olup olmadığına dair soruların yeniden sorulmasına neden oldu.

Birçok sürücü Red Bull Ring'in güvenlik standartlarının geliştirilmesi gerektiğini söylese de bazı sürücüler de yaşanan kazanın herhangi bir pistte yaşanabileceği görüşünde.

Petronas SRT'den Cal Crutchlow, "Bence bu sadece bu pistte yaşanabilecek çılgın bir kaza değildi, bu her pistte yaşanabilir."

"Onlar şanslılardı, ikisinin de iyi olması iyi. Elbette Lorenzo ayak bileğini sakatladı ama onun yakın zamanda döneceğinden eminim." dedi.

Ducati'den Jack Miller ise şunları ekledi: "Bugünkü kırmızı bayrak biraz daha farklıydı. Bu kaza her pistte yaşanabilir. Herkes çok yakınken, bir motosiklet kaza yapar ve bir diğeri ona çarpar. Yani yaşanan kazada pistin suçu olduğunu düşünmüyorum."

Bikes of Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing and Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini after their crash

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images