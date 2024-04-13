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MotoGP Amerika GP

Pedrosa, Jerez'de KTM ile MotoGP'ye dönecek

KTM, Dani Pedrosa'nın MotoGP İspanya Grand Prix'sinde özel davetle pistlere döneceğini açıkladı.

Ezel Tan
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Tam zamanlı yarışlardan 2018 sonunda emekli olan Pedrosa, KTM'deki test sürücülüğü rolünün bir parçası olarak 2023'te iki yarışa katıldı.

İlki, sprint yarışında etkileyici bir altıncılık elde ettiği ve ana yarışta yedinci olduğu Jerez yarışıydı.

Misano'daki San Marino GP'sinde tekrar pistlere dönen Pedrosa, her iki yarışı da dördüncü bitirerek 2017'den bu yana ilk podyumunu kıl payı farkla kaçırdı.

Geçtiğimiz ay KTM, Pedrosa'nın Jerez'de özel davetle piste çıkabileceğini doğrulamıştı.

Bugün itibariyle resmi duyuru gelirken, Pedrosa, konu hakkında şöyle dedi: "Geçen yıl Jerez'de çok eğlendim; taraftarların desteği inanılmazdı."

"Jerez'in özel bir yer olduğunu hepimiz biliyoruz. Tekrar piste çıkmak, test açısından da önemli olacak."

KTM ayrıca, Tech3 koltuğunu Augusto Fernandez'e kaptırdıktan sonra test sürücülüğü rolüne geçen Pol Espargaro'nun da Mugello'da piste çıkacağını açıkladı.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Photo by: Rob Gray / Polarity Photo

Espargaro, Haziran ayının başında İtalya GP'sinde yarışacak ve geçen yılki Valencia yarışından bu yana ilk kez piste çıkmış olacak.

Espargaro, "Pistlere dönmekten ve bunu özel bir pist olan Mugello'da yapacak olmaktan memnunum."

"Arkadaşlarımla birlikte gride geri dönmek harika olacak. Testler gerçekten iyi gidiyor ve çok motive olmuş durumdayım."

"2023'teki sakatlığımdan sonra eski halime daha fazla dönmüş gibiyim. MotoGP'ye geri dönmeyi ve test çalışmalarımızın iyi gittiğini göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

KTM, bu yıl imtiyaz kuralları gereği altı yarışta özel davet kullanabiliyor. Bu da ikilinin dört yarışta daha yer alabileceği anlamına geliyor.

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