Pedrosa, geçit töreni esnasında az kalsın ağlayacakmış

2018 sezonunun ardından uzun kariyerine nokta koyan Pedrosa, yine de motosikletlerden uzak kalamamış ve test pilotluğu için KTM ile anlaşmıştı.

Geçtiğimiz dört yıl içinde Pedrosa'yı çoğunlukla testlerde, 2021 Avusturya GP'sinde ise bir seferliğine Wildcard ile yarışırken izledik -birçok kişiye göre kendisi formundan hiçbir şey kaybetmemişti.

Bu hafta sonu Jerez'de bir kez daha Wildcard ile piste çıkan Pedrosa, kendisi hakkında iyi düşünenleri haklı çıkarttı: ilk antrenmanı lider tamamladı, sıralama turlarında güçlü bir altıncılık elde etti, sprint yarışını yine altıncı tamamladı, ana yarışta ise yedinciydi!

Kendi evindeki hafta sonunu toplam 13 puanla kapatan Pedrosa, yarıştan önce taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden ötürü aşırı duygulandığını itiraf ediyor.

Pedrosa, "Hafta sonuna puanım 10, her şey çok iyi gitti."

"Geçit töreni esnasında az kalsın ağlayacaktım. Herkes beni çok iyi karşıladı, hem taraftarlar, hem de diğer sürücüler!"

"Evet, bir rakibinizle hem mücadele etmek, hem de onu desteklemek zor, fakat tören oldukça iyi ilerledi." dedi.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mevcut düzenlemelere göre Pedrosa'nın bu sezon iki kez daha piste çıkma hakkı bulunmakta, fakat bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz.

Pedrosa, "İyi bir iş çıkarmayı seviyorum, ve arkamda süper bir takım ve harika bir fabrika var."

"Zaman içinde hızlandık, zayıf noktalarımızı analiz ettik, köklü ve değiştirilmesi zor olan yönlerimizi düzelttik. Bu sayede artıya geçmeyi başardık."

"Şu ana kadar yaptıklarımızdan çok memnunum ama gençlere de yol açmamız gerekiyor.

"Motosikleti geliştirmeye devam etmemiz gerektiği için Misano'da yarışmak zorunda kalırsak, o zaman bunu değerlendireceğiz. Ama şu anda bunu bilmiyoruz."

İspanya GP'si Pedrosa'nın sprint formatındaki ilk deneyimi olurken, her iki yarışta da kırmızı bayraklar nedeniyle dört yarış startı verildi.

Paslanmış olduğunu belirten Pedrosa, "Yıllar geçtikçe insan gençlere göre çok daha paslı oluyor."

"Dört startın tamamında da sıra kaybettim. Cuma günü daha taze, daha uyanıktım. Cumartesi günü sönmeye başlamıştım, Pazar günü ise ilk günkü kıvılcımı kaybetmiştim." dedi.