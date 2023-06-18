Pedrosa, Eylül ayında KTM ile bir kez daha yarışacak!

2006-2018 sezonları arasında Honda ile mücadele eden ve 31 galibiyete rağmen hiç şampiyon olamayan Pedrosa, emekliye ayrıldığından bu yana KTM test sürücüsü görevini üstlenmiş vaziyette.

KTM'in son dört yıldaki yükselişinde büyük rol oynayan Pedrosa, 2021 Styria GP'sinde wildcard sürücüsü olarak ilk kez yarışmış ve 10. olarak formundan hiçbir şey kaybetmediğini göstermişti.

Bu yıl İspanya'da yine wildcard ile ikinci kez yarışan Pedrosa'nın etkileyici bir performans sergilediğini söyleyebiliriz: ilk antrenman seansını lider tamamladı, sıralama turlarında altıncı oldu, sprint yarışında altıncılığı korudu, ana yarışı ise yedinci sırada tamamladı.

Pedrosa'nın yarışmasının tek sebebi KTM'i yarış koşullarında test etmekti, dolayısıyla kendisini bir daha yarışırken görüp görmeyeceğimiz kesin değildi.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images

Ancak kısa süre önce bir açıklamada bulunan KTM, Pedrosa'nın 8-10 Eylül tarihlerinde San Marino GP'sinde piste çıkacağını doğruladı!

Misano tercihinin arkasında stratejik bir seçim de yatıyor, nitekim yarıştan bir gün sonra 2023 sezonunun son sezon içi testi yapılacak, birçok takım için bu test büyük önem taşıyor.

KTM'in bu yıl toplam üç wildcard hakkı var, dolayısıyla Pedrosa'yı Misano'dan sonra bir kez daha pistte izleme şansımız yüksek.

Takımın tercihi ise hem Pedrosa'nın ev yarışı olmasından ötürü, hem de sonraki gün sezon sonu testlerinin başlıyor olmasından ötürü büyük ihtimalle Valencia olacak.