Pedrosa: "Emeklilik kararımdan vazgeçmeyeceğim"

Pedrosa, 2006'dan 2018'in sonuna kadar devam eden MotoGP kariyerinde Honda ile 31 Grand Prix kazandı ve şampiyonayı üç kez ikinci sırada tamamladı.

Pedrosa emekli olduktan sonra KTM'e resmi test sürücüsü olarak katıldı ve motosikletin yarış kazanabilecek hale gelmesinde önemli bir rol oynadı.

Bu hafta sonu İspanya GP'sinde, son dört yılda ikinci kez özel davetle piste çıkan Pedrosa, 1. antrenman seansında zirveye çıkarak, Cuma gününü üçüncü sırada tamamlayarak, sıralama turlarını altıncı bitirip, sprint yarışını bu noktada noktalayarak sansasyonel bir geri dönüşe imza attı.

Pedrosa, sprint galibi ve takım arkadaşı Brad Binder'in sadece 1.738 saniye gerisinde kalırken, ikilinin diğer takım arkadaşı Jack Miller üçüncü oldu.

Pedrosa, emeklilikten geri dönüş yapan pek çok otomobil yıldızının ismin izinden gidip gidemeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Elbette otomobil sporlarında bunu yapıyorlar fakat otomobil yarışı ile motosiklet yarışı aynı değil."

"Şu anda gayet iyiyim. Hayatımdan çok mutluyum, yaptığım işten çok keyif alıyorum."

"Bugün mücadeledeydim, altıncıydım ama ilk ikinin mücadele ettiğini görebiliyordum. Sonunda Jack de üçüncü oldu."

"Podyumda iki motosikletimiz var, benim motosikletim de onlara çok yakın. Çabalarımızın karşılığını aldık."

Pedrosa, 2019'da Petronas Yamaha ile devam etme fırsatına sahipti fakat zamanında karşılaştığı sayısız sakatlık sonrası emekli olmayı seçti.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedrosa'nın Jerez'de piste çıkmasının ardındaki en önemli faktör, kendisinin ve KTM'nin motosikletin yarış şartlarında nasıl davrandığını daha iyi anlama arzusuydu.

Sprintten sonra motosikletin, sürücü grubu içerisinde "daha zayıf hissettirdiğini" belirten Pedrosa, sürüş hissinin yarıştığı zamanlara kıyasla çok değiştiğini belirtti.

"Geçmişte, kariyerimin sonunda bile bunu hissedebiliyordunuz, ama yine de kanatlar veya aerodinami şimdiki gibi değildi."

"Hava koridorunda ya da tek başınıza olduğunuzda bile, evet küçük bir fark hissedebiliyordunuz ama hemen hemen aynıydı."

"Şimdi iki farklı dünya var, iki dönem arasında büyük bir uçurum var. Diğer motosikletler sizi gerçekten çok etkiliyor."