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Pedrosa, 38 yaşında kazanan Rossi'nin değerini artık daha iyi anlıyor

KTM ile joker sürücü olarak San Marino GP'ye katılan Dani Pedrosa, sprintindeki podyum mücadelesinin, Valentino Rossi'nin 38 yaşında kazanmasının "değerini daha iyi bilmesini" sağladığını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Bu ayın sonunda 38 yaşına basacak olan Pedrosa, KTM wildcard'ı olarak 2023 sezonundaki ikinci grand prix'sine çıkıyor.

Cumartesi günü Misano'daki sprint yarışında Pedrosa, 2017'de Malezya'daki son MotoGP galibiyetinden bu yana ilk podyumunu kıl payı kaçırarak Ducati'den Francesco Bagnaia'nın arkasında ve KTM takım arkadaşı Brad Binder'in önünde dördüncü oldu.

Pedrosa 2018 sezonunun sonunda MotoGP'den emekli olurken, Rossi 42 yaşındayken 2021'in sonuna kadar devam etti.

Yarışlardan uzak kaldığı süreye ve yaşına rağmen hâlâ rekabetçi olduğu açık olan Pedrosa, Rossi'nin 2017'de 38 yaşındayken Assen'de kazandığı son zaferin ne kadar etkileyici olduğunu şimdi anladığını söylüyor.

Pedrosa, "Şimdi bu yaştayım, Valentino Rossi'nin 37 yaşında son yarışını kazandığı günü ya da Loris Capirossi'nin 38 yaşında [2007'de Motegi'de kazandığında 34 yaşındaydı] kazandığı günü düşünecek olursam, o zamanlar çok genç olan ben, onların o yaşta kazanabilmiş olmalarına yeterince değer vermiyordum."

"Şimdi o yıllardayım, bazı yarışlara geri döndüm ve genç adamlarla en önde mücadele ediyorum, şimdi tüm bu yıllarla en üst seviyede yarışmanın daha gençken yapmaktan daha zor olduğunu biliyorum. Buna hiç şüphe yok."

"Kendi adıma konuşamam ama Valentino veya Loris 38 yaşında kazanırken neler yaşadığımı hatırlıyorum ve buna değer vermiyordum ve şimdi o yaşta kazanmalarının değerini biliyorum." dedi.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder, Cumartesi günü sprintin kapanış etaplarında Pedrosa ile mücadele etti ve onu geçmeye çok yaklaştı.

Güney Afrikalı, sonuçta tecrübeli İspanyol'dan dördüncülüğü alamadı ve Pedrosa'nın nasıl "%80'de sürüyormuş gibi göründüğünü" açıkladı.

Binder, "Dani'nin verilerine baktığımda, erken fren yapmıyor, çok geç fren yapıyor."

"Son turda onu geçmeye çalıştım ve arka düzlükte büyük bir sarsıntı geçirdi. Arkasına çarpmamak için frene basmak zorunda kaldım."

"Bu yüzden zaman kaybettim ve bu da onu geçme şansımı gerçekten mahvetti."

"Adam %80'le yarışıyor gibi görünüyor. Gerçekten etkileyici." dedi.

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