Pedrosa, 2023 İspanya Grand Prix'sinde yarışacağını doğruladı
Dani Pedrosa, 2023 MotoGP İspanya Grand Prix'sinde özel davetle piste çıkacağını doğruladı.
Dani Pedrosa, Cádiz'deki Jerez pistinde düzenlenecek olan 2023 İspanya Grand Prix'sinde yer alacak.
İspanyol sürücü KTM RC16'ya geri dönecek fakat bu kez yarış hafta sonunda yer alacak. Bunu KTM ile 2021 Steiermark Grand Prix'sinde yaptığı gibi özel davetle yapacak.
Pedrosa, "Tüm MotoGP hayranlarına ve motosiklet tutkunlarına merhaba. Birçoğunuzun haberlerden bildiği üzere, Jerez'deki İspanya Grand Prix'sinde yer alacağım."
"Bu benim ve KTM için kesinlikle büyük bir fırsat. Yeni sprint yarış formatını deneyimleyip daha fazla şey öğrenebileceğiz"
"Bu kadar çok taraftarın olduğu böylesine güzel bir Grand Prix'de bulunmaktan mutluyum. Umarım tüm pist tıklım tıklım dolar," diyerek sözlerini tamamladı.
İspanyol sürücü, Jerez'i favori pisti olarak görmese de burada pek çok zafer elde etmeyi başardı.
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