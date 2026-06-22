Acosta’dan KTM’ye tepki: "Artık bir cevap vermeleri gerekiyor"

KTM yıldızı Pedro Acosta, dayanıklılık sorunlarıyla gölgelenen Brno hafta sonunun ardından üreticiye karşı tepki gösterdi. 22 yaşındaki pilot, Çekya Grand Prix'sinin üç gününde de farklı teknik arızalarla yüzleşti ve bu sezon ilk kez bir hafta sonunu tamamen puansız kapatmak zorunda kaldı.

Hafta sonu cuma günü öğleden sonraki antrenman seansında arıza yapmasıyla başlayan şanssızlık zinciri, Acosta'nın motosikletini padoğun arka kapısından iterek getirmesine neden olmuştu. Bu durum Q2'ye kalmasını engellemediği için cuma günü çok büyük bir kayba yol açmasa da yarış günleri tamamen farklı bir senaryo oldu.

Cumartesi günkü sprint yarışında kilitli kalan arka yükseklik ayar cihazıyla boğuşan İspanyol sürücü, Jorge Martin ile altıncılık mücadelesi verirken bu arıza nedeniyle kaza yaparak yarış dışı kalmıştı.

Pazar günkü ana yarışın son turunda ise, podyumun hemen ardında 5. sırayı garantilemek üzereyken RC16'sı bir kez daha pes etti. Acosta, yarışın ardından yaptığı açıklamada sorunun cuma günkü arızanın birebir aynısı olduğunu söyledi: "Cuma günü yaşadığım sorunun tamamen aynısıydı. Motor aniden kapandı.”

“Artık hayal kırıklığı bile hissetmediğim bir noktaya geldim. Ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Benim elimde olmayan şeyleri değiştiremem, durum bu.”

"Bence KTM artık her parçayı fabrikaya göndermeli, neler olduğunu anlamaya çalışmalı ve bize bazı cevaplar vermeli. Çünkü bu teknik sorunlar artık çok fazla kez tekrarlanmaya başladı."

KTM’in bu sezon yaşadığı dayanıklılık sorunları, padoğun en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda. Mayıs ayındaki Katalonya Grand Prix'sinde Acosta'nın motosikletinin yüksek hızda stop etmesi, zincirleme olarak Alex Marquez'in çok ciddi bir kaza yapmasına yol açmıştı. Ancak Acosta, Brno'da gazetecilere verdiği demeçte Çekya'daki arızanın Barselona'dakinden farklı olduğunu belirtti.

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