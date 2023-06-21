Pedro Acosta, 2024'te KTM ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor!
Pedro Acosta, KTM ile mevcut anlaşmasının devam ettiğini kabul etti ve 2024'te kendisini destekleyen marka ile MotoGP'ye girmeye hazırlanıyor. Ancak bunun için KTM'nin kendisine boş bir motosiklet ayarlaması gerekecek.
KTM ile halihazırda 2024 sonuna kadar anlaşması bulunan Acosta, takımına güvendi ve 2024 sonuna kadar takımda kalmayı kabul etti.
Motorsport.com'a konuşan Acosta'nın menajeri Albert Valera, "MotoGP'ye girişte, sözleşmede öngörülen seçeneklerin ötesinde, ilk fırsatı KTM'ye tanımak istiyoruz."
"KTM her zaman Pedro'ya karşı çok iyi oldu, bu açıdan Pedro onlara çok minnettar." dedi.
Acosta'nın bu yaklaşımının ardından KTM'nin harekete geçip onun için bir boşluk bulması gerekiyor. KTM normalde, geçen ay gerçekleştirilen Fransa GP'ye kadar 19 yaşındaki genç yıldızı 2024'te de Moto2'de tutup 2025'te MotoGP'ye geçirmeyi planladığını söylüyordu.
Ancak Acosta'nın Mugello ve Sachsenring'de art arda 2 yarış zaferi elde etmesinin ardından marka, 2021 Moto3 şampiyonunu MotoGP'ye çıkarma konusunda ikna olmuş durumda.
Acosta'nın menajeri, kariyerlerinin başından beri kendilerine güvenen KTM'ye bu güvenlerinin karşılığını vermelerinin zamanının geldiğini söyledi.
Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
KTM'nin seçenekleri
KTM'nin fabrika takımında şu anda Brad Binder ve Jack Miller yarışıyorlar ve her ikisinin de anlaşması 2024 sonuna kadar devam ediyor. Bu durumda KTM, Acosta'yı uydu takımı olan GasGas Tech3 takımına yerleştirebilir. Ancak orada da ya Pol Espargaro ya da Augusto Fernandez'den birisinin gönderilmesi gerekecek.
KTM için bir diğer seçenek ise ikinci bir uydu takımını kurmak. Acosta'nın yanına bir isim daha bulunursa, bu durumda ikinci bir uydu takımı kurulabilir ve mevcut sürücüler takımlarında kalabilir.
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