Rossi 2015 hakkında sert konuştu: "Marquez, yerimi alabilmek için beni yok etmek istedi"

2015 MotoGP sezonu, motosiklet yarışlarının premier sınıfının gördüğü en dramatik şampiyonluk mücadelelerinden birine ev sahipliğe yaptı. Sezonun son 2 yarışına girilirken mücadele iki isim arasındaydı: Yamaha sürücüleri Valentino Rossi ve Jorge Lorenzo.

Ancak 2015'in son 2 yarışında yaşananlar takım arkadaşları arasındaki bu mücadeleye farklı bir boyut kazandırdı. Honda sürücüsü Marc Marquez, özellikle de sondan 2. yarış olan meşhur Malezya Grand Prix'sinde yarış boyunca Rossi ile "mücadele ederek" ve "bazen onu rahatsız ederek" Lorenzo'ya avantaj sağladı.

Malezya'daki meşhur olayda Rossi, Marquez'i düşürdüğü için ceza aldı ve Valensiya'daki son yarışa sonuncu sıradan başladı. Onuncu şampiyonluğunu kovalayan Rossi, Valensiya'da sonuncu başladığı yarışta şampiyonluğu kaybetti.

Marquez ise Valensiya yarışı boyunca Lorenzo'nun arkasında, ikinci sırada kalarak "Lorenzo'nun arkasını korudu".

Peki Marquez bunu neden yaptı? İspanyol Marquez'in, vatandaşı Lorenzo'ya yardım etmesini İspanya Motosiklet Federasyonu'nun istediğine kadar uzanan birçok iddia var. Tabii bu davranışların arkasındaki motivasyon sonucu pek değiştirmiyor.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi ve Marquez'in ilişkisi, 2015'in ardından hiçbir zaman eskisi gibi olmadı ve ikili hâlâ "küsler" diyebiliriz.

Rossi genel olarak 2015'in son bölümünde yaşananlar hakkında konuşmayı çok seven biri değil ancak İtalyan sürücü, birkaç ay önce katıldığı bir podcast'te bu konuya ilk defa detaylı bir şekilde değinmişti ve arka planda yaşananları anlatmıştı. Doktor, konu hakkında oldukça sert yorumlarda da bulunmuştu.

İşte o demeçler: "Marquez ile olan rekabetim, mücadelem kariyerimdeki diğer mücadelelere kıyasla çok farklıydı çünkü bu durum artık pistte gördüğümüz sportif bir mücadele değildi."

"Kendisi pistteki mücadeleden daha büyük olarak, bana şampiyonluğu kaybettirmek istedi. Bunun için de başka bir sürücüye yardım etti. Yardım ettiği sürücü de kendi takım arkadaşı değildi, benim takım arkadaşımdı! (gülüyor). "

"Buna gerekçe olarak da bir sürü uydurma şey söyledi, ona 'bunu' ya da 'şunu' yaptığımı" söyledi."

"Gerçek şuydu: O beni yok etmek istedi. Zirveye çıkılabilmek için yok edilmesi gereken efsane, mit bendim ve bu yüzden de beni yok etmek istedi. Beni ortadan kaldırarak benim yerimi almak istedi."

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı ve Valentino Rossi, Yamaha Fabrika Takımı Fotoğraf: Repsol Media

"Marquez'in yaptığı, bence profesyonel sporlarda... daha önce görülmemişti. Bir şampiyon, diğer bir sürücüyü şampiyon yapmak için böyle oyunlar oynadı. "

"Bu çok kötüydü çünkü Marquez, yaptığı şeylerle benim Lorenzo ile mücadele etme şansımı elimden aldı. Onuncu şampiyonluğumu kazanabileceğim harika bir yıl geçiriyordum. Bu muazzam yılda 10. şampiyonluğumu almak cidden pastanın üzerindeki çilek olurdu."

"Ancak bu şampiyonluk için mücadele etme şansımın olmaması kötüydü. Şampiyonluğu mücadele edip kaybetseydim bu farklı bir kızgınlık olurdu, bu yaşananlar ise büyük bir adaletsizlikti ve büyük bir leke olarak kaldılar."

"2015'teki son yarışlar hakkındaki düşüncelerim, o gün [Malezya'da ve Valensiya'da] çizgiyi geçtiğim anda nasılsa hâlâ aynı. Sekiz yılda herhangi bir değişim yaşanmadı."

Valentino Rossi, Yamaha Fabrika Takımı ve Marc Marquez, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Repsol Media

"2015'te yaşananlar hakkında çok fazla düşünüyorum. Bu konuda çok derin bir yaram var..."

"Şanslıyım ki 2015'teki olaylardan sonra kariyerimde birçok farklı şey yaptım, beni mutlu eden şeyler yaptım ama bu olay... Kötü bir durum, üzücü. Lorenzo ile sona kadar çok iyi bir mücadele olurdu ve kazanabilirdim. O da kazanabilirdi. Güzel bir yıl olurdu."

"Ayrıca Marquez'in yaptıkları beklenen şeylerdi, yani bir sır ya da sürpriz değildi ama organizasyon Marquez'i kontrol edemedi. Bu konuda çok daha iyi bir iş yapabilirlerdi."

"Hakemlerle Malezya'nın ardından konuşmaya gittim. 'Valensiya'ya gidiyoruz, Marquez böyle böyle yapacak' dedim. Malezya'dayken tüm yarış beni nasıl rahatsız ettiğini, düşürmeye çalıştığını anlattım."

"Malezya'da beni düşürmeye çalıştı, temas yaşadık ve sonra onu motosikletinden ayağımla ittiğimi söyledi. Elbette onu itmedim, yine de düştü."

"Malezya'daki yarıştan sonra hakemlere gittim, konuşmak istiyordum. Ben, onların Marquez'e cezası vereceğini düşünüyordum. Sonrasında gittiğimde bana ceza verdiklerini söylediler!"

"Şampiyona için çok önemli bir yarışta, sondan ikinci yarışta gelip benim yarışımı mahveden Marquez yerine bana ceza verdiler."

"Her neyse, hakemlere dedim ki 'Marquez, Valensiya'da Lorenzo'nun arkasında kalacak ve onu geçmeyecek, tüm yarış onun arkasını koruyacak. Böylelikle Lorenzo'nun kazanmasını ve benim kaybetmemi sağlayacak'. Bunları dedim."

"Odadaki herkes bana deliymişim gibi baktı. Sonra yarışta Marquez bunu cidden yaptı. Yani dediğim gibi, organizasyon bu durumu çok daha iyi yönetebilirdi."

"Bu durum benim için çok kötüydü ve şampiyonanın imajı için de iyi olmadı."

Marquez, 2015 Valensiya yarışında Lorenzo'yu geçmemiş ve ikinci sırada gitmişti Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Rossi, 2015'in sonlarında hiç Marquez ile konuştu mu?

Peki Rossi tüm bunlar yaşanırken hiç Marquez'le konuştu mu, 'Bunu neden yapıyorsun?' diye sordu mu?

İşte Rossi'nin cevabı: "Evet, o dönem onunla bir kere konuştum. Bir yerde birlikteydik, ona 'Ne yaptığının farkında mısın? Bu yaptıkların utanç verici, kendini rezil ediyorsun. İnsanlar seni böyle hatırlayacak' dedim."

"Bana şampiyonluğu kaybettirmek için kendini mahvetmeye değer mi? diye sordum. "

"Ben orada değilmişim gibi bana baktı ve yanıt vermedi."

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images