Özel Röportaj: Honda takım patronu Alberto Puig'in 2023 hedefleri neler?

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Sürücü konusunda ciddi istikrarsızlıklarla dolu üç sezonun ardından 2023 sezonuna Repsol Honda'da Joan Mir, LCR Honda'da ise Alex Rins gibi iki tecrübeli isimle girmeye hazırlanan Honda, geçen yıl tamamen yenilenen motosikletin gelişimine de odaklanacak.

Teknik alanda da birtakım değişikliklere giden takım, eski Suzuki teknik direktörü Ken Kawauchi'yi farklı bir rolde kadrosuna kattı.

Tüm bu değişikliklerin ve kurulan yeni dengelerin ışığında gelecek sezondan umutlu görünen Honda takım patronu Alberto Puig, Motorsport İspanya'ya verdiği özel bir röportajda takımın hedeflerini detaylıca açıkladı.

Soru: Honda'nın yeniden yapılanması hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Alberto Puig: "[Pol Espargaro'nun yarış mühendisi] Ramon Aurin'i test ekibinin başına getirmekle başlayarak yeniden organize olduk.

"Ramon uzun süredir pist tarafında, çok fazla deneyime sahip ve motosikletin geçmişini biliyor. Onun deneyimi test ekibi için çok önemli olacak."

"Şimdiye kadar bu pozisyonda bulunan Klaus Nohles, Takaaki Nakagami'nin yarış mühendisi olacak. Klaus genç ama şimdiden tecrübeli ve düzenli bir sürücünün yanında savaşmaya hazır.

"Giacomo Guidotti birkaç yıl önce [Dani Pedrosa ile] çalıştığı Repsol Honda'ya [Mir'in yarış mühendisi olarak] geri dönüyor, Marc'ın tarafındaysa bir değişiklik yok."

"Bunun yanı sıra Suzuki'nin MotoGP'den çekilmesinden faydalandık ve teknik müdür olarak Ken Kawauchi ile anlaştık. Ken, Takeo Yokoyama'nın yerini alacak, Yokoyama ise Japonya'da sahip olduğumuz genç mühendisleri eğitmekten sorumlu olacak, böylece zamanı geldiğinde hem teknik hem de insani düzeyde Avrupa'ya hazır olacaklar."

"Takeo'nun yeni pozisyonu şirketin yarışlardaki geleceği için belirleyici olacak. [Shinichi] Kokubu-san ise teknik direktör olarak kalmaya devam edecek." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Soru: Kawauchi orta vadede nasıl bir etkiye sahip olabilir?

Alberto Puig: "İlk olarak, Honda'nın Japonya'da sahip olduğu, çok fazla potansiyeli olan ancak deneyimi olmayan mühendis kadrosunu denetleyecek bir kişiye ihtiyaç var. Bunun için de en mantıklı seçim olan Takeo görevlendirildi."

"Ken genel olarak Takeo'nun boşluğunu kapatacak, ancak motosikletin tüm sorunlarını tek başına çözmesini beklemiyoruz."

Soru: Bir Japon markasının başka bir Japon markasından bir mühendisi işe alması çok yaygın bir durum değil.

Alberto Puig: "Suzuki'nin dünya şampiyonasından çekilme kararı alması muhtemelen Ken'in Honda'ya imza atma kararını etkiledi. Anladığım kadarıyla yarışlara tutkuyla bağlı.

"Suzuki yarışmaya devam etseydi, muhtemelen takım değiştirmeyi seçmezdi."

Soru: Guidotti'den Aurin'e geçiş nasıl oldu?

Alberto Puig: "Giacomo uzun yıllardır bizimle birlikte ve motosikletimizi çok iyi tanıyor. Joan için çok iyi olabileceğini düşünüyoruz; tıpkı Ramon'un test ekibi için, Klaus'un da Taka için iyi olacağı gibi."

Soru: Marquez bu kış çok aktifti. Durumu nasıl?

Alberto Puig: "Bu Marc'ın geçirdiği en iyi kışlardan biri oldu. Uzun zamandır ilk kez ameliyat geçirmedi ki bu çok önemli. Dinlendi ama aynı zamanda çok fazla antrenman yaptı."

"Marc halen aynı sürücü, hiçbir şekildeilk andan itibaren tam gaz gitme zihniyetinden geri adım atmıyor. Şimdi eksik olan şey motosikletin potansiyelini kontrol etmek."

Soru: Şubat ayında Sepang'da yapılacak bir sonraki testte Honda'nın kaybedeceği çok şey var. Orada göreceğiniz motosiklet sadece sonuçlar açısından hedefleri yeniden tanımlamakla kalmayacak, aynı zamanda Marquez'in gelecek planlarını da etkileyebilir. Siz de aynı izlenime sahip misiniz?

Alberto Puig: "Bizim için açık olan şey motosikleti geliştirmemiz gerektiği. Valencia testi beklediğimiz gibi gitmedi. Ancak ne pes ettik, ne de yavaşladık. Az ya da çok zaman alacak ama rekabetçi bir motosiklet bulacağız."

"Açıkçası Sepang testi çok önemli ama orada alacağımız sonuç ne olursa olsun moralimizi bozmayacak. Marc'ın önceliği de kazanabilecek bir motosiklete sahip olmak."

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

Soru: 2023 motosikletinde geçen seneki gibi radikal değişiklikler görecek miyiz?

Alberto Puig: "Hayır, ancak sadece bir alanda değil, birkaç alanda iyileştirme yapmamız gerektiği doğru. Aslında geçen yılki motosiklet de çok farklı değildi. Geometri ve güç dağılımı açısından biraz farklılıklar vardı, ancak motor konfigürasyonu her zamankinden farksızdı."

Soru: Joan Mir nasıl uyum sağlayacak?

Alberto Puig: "Joan bizimle Valencia'da antrenman yaptı ama motosiklet beklediğimiz gibi çıkmadı. Mir, Honda'nın nasıl bir şey olduğuna dair aşağı yukarı bir izlenim edindi ve son dört senedir kullandığı Suzuki ile karşılaştırma yaparak bize kendi bakış açısını aktardı."

"Son üç yarışın ikisini kazanmış bir motosikletten inen bir sürücü elbette değişiklikleri fark eder."

Soru: Sürücüler sizden ne talep ediyor?

Alberto Puig: "Honda'nın sürücülerinden beklediği şey yarış kazanmaları, ancak bunu yapmak için onlara işe yarayan bir motosiklet vermemiz gerekiyor.

"HRC gibi resmi bir takımdaysanız sizden sadece kazanmanız beklenir. Ancak aynı zamanda adil ve tutarlı olmanız, dengeli ve işe yarayan bir paket bulmanız da gerekiyor."

Soru: Honda çabalarını iki katına çıkarmayı, Marquez'i memnun etmeyi ve Mir gibi bir dünya şampiyonuna hak ettiği muameleyi göstermeyi nasıl başaracak?

Alberto Puig: "Burası Honda. Tüm cephelerde mücadele ediyoruz: motokros, enduro, Dakar, F1, MotoGP.

"Bu, sadece MotoGP'ye odaklanmış olmamızdan çok daha karmaşık bir durum. Ama işte bu yüzden olduğumuz şirketiz."

Soru: Honda'nın Alex Rins ile anlaşma sebebi de bu mu?

Alberto Puig: "Rins LCR ile anlaştı ama tabii ki o da bir HRC sürücüsü. Alex'in Aprilia'ya gitme şansı vardı ve Honda'ya gelmeye karar verdi.

"Kendisinin aramızda olmasından çok memnunuz, fabrika takımının Repsol Honda olduğunu düşünecek ve Honda'nın yararı için potansiyelinden sonuna kadar faydalanacağız."

Soru: Parçaların sürücülere ulaşma aralığı nasıl belirlenecek?

Alberto Puig: "Yarışlarda öncelikler sonuçlara ve sıralamalara göre belirlenir. Honda, felsefesi gereği, tüm sürücülerinin aynı malzemeye sahip olmasını istiyor.

"Ancak parçaları üretmek için yeterli zamanımız yok, bu nedenle yeni parçaların lider Honda sürücüsüne verilmesi çok normal."

Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images