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MotoGP / Katar Şubat Testi / Son dakika

Omuz sakatlığı Marquez'i Katar'da daha fazla zorluyor

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Omuz sakatlığı Marquez'i Katar'da daha fazla zorluyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Şub 2020 08:57

MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, ameliyat olduğu sağ omzunun Sepang pistine kıyasla Losail'de daha fazla zorlandığını söyledi.

Honda sürücüsü geçen yılki Malezya GP'de ağır bir kaza geçirmesinin ardından kışın ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecinin ardından Sepang'daki sezon öncesi testinde Honda motosikletiyle piste çıktı.

Katar'daki final testinin ilk gününde 42 tur atan Marquez, liderin sadece 0.361 saniye gerisinde altıncı oldu.

Ancak fiziksel durumunun Sepang'dan bu yana çok fazla değişmediğini söyleyen İspanyol sürücü, Losail'deki uzun sağ virajların omzunu daha çok zorladığını söyledi.

Marquez, “Bugün buraya az çok iyi şekilde başladık, ancak bu pistte Malezya'ya kıyasla biraz daha fazla mücadele ettiğim doğru."

"Malezya'da farklı bir sürüş tarzı vardı ve burada uzun sağ virajlarda biraz daha fazla zorlanıyorum." dedi.

Fiziksel durumunda gözle görülür bir değişiklik olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır. Evet demek istiyorum, ama doğruyu söylemek gerekirse iki haftada herhangi bir fark yok."

“Vücudumun diğer bölümlerinin daha güçlü olması, diğer kasların daha kuvvetli olması ve daha fazla güce sahip olmak için çok çalıştım. Ama o kas aynı durumda."

“Daha iyi bir fiziksel duruma geldiğim doğru, ancak bu pistte biraz daha fazla zorlanıyorum çünkü bu uzun sağ virajlar omzuma çok fazla baskı yapıyor.” yanıtını verdi.

Marquez, Losail pistinin “motosikletin tüm zayıf noktalarını” gösterdiğini ancak geçen yıl bu testte durumun benzer olduğunu belirtti.

"Elbette, daha kolay bir motosikletiniz varsa, fiziksel durumunuz için daha kolay olur. Honda'nın fiziksel durum açısından zorlu motosikletlerden biri olduğunu biliyoruz."

“Buradaki bu pistte, motosikletin ve sürüş tarzının tüm zayıf noktalarını gösterdiği bir yıl daha geçiriyoruz. Tüm bu uzun virajlar bizim zayıf noktalarımız."

“Ama geçen yılla hemen hemen benzer bir şekilde başladık ve adım adım limitlere yaklaşmalıyız."

Alex Marquez "çaylak" hataları yapıyor

Marquez'in erkek kardeşi ve yeni takım arkadaşı Alex, Cumartesi günü Katar'da iki kaza yaptı ve 21. oldu.

Son Moto2 şampiyonu, kazaların kendi hatası olduğunu ve motosiklete uyum sağlamaya devam ederken bazen kaza yapmasının normal olduğunu söyledi.

“Benim hatamdı. İçeri girerken küçük bir hata yaptım ve sonra bu hataya yol açtı, durum bu. Motosikletle ilgili bir sorunum varmış gibi değil."

“Bu yüzden devam etmeli ve zorlamalıyız. Kazalar olacak, ben bir çaylağım ve limitleri bulmam gerekiyor."

"Sadece kaza yapıyorsam, neden bu kazaları yaptığımı anlamam gerekiyor."

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar Şubat Testi
Pilotlar Alex Marquez , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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