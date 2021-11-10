Oliveira, Lecuona ile olan kazadan yara almadan kurtuldu

Lecuona, geçen pazar günkü yarışın son kısmında 10. sıra için Oliveira'yı kovalıyordu ve 13. virajda, KTM fabrika takımı sürücüsüne çarptı.

Oliveira, Tech3 KTM sürücüsünün temasıyla sert bir darbe aldı ve iki sürücü, motosikletleriyle beraber çakıl havuzuna doğru sürüklendi.

Olay, 25 turluk yarışın 24. turunda gerçekleşmişti ve kazanın büyüklüğü göz önüne alındığında yarış, kırmızı bayrakla durduruldu. Lecuona iyiydi ancak Oliveira tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Oliveira, "Pazar günkü yarıştan sonra tıbbi bir kontrolden geçtim."

"Testlerin hiçbirisinde herhangi bir şey test edilmedi, ki bu iyi bir şey. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ortaya çıkabilecek herhangi bir semptom karşısında durumu kontrol altında tutmalıyız. Fakat her şey olumlu görünüyor."

"Yazık oldu çünkü yarış, hafta sonunun diğer seanslarından daha iyi gidiyordu."

"Gerçekten iyi bir başlangıcın ardından ilk 10'da bitirmek istiyordum. Kaza nedeniyle hayal kırıklığına uğradım ama yolumuza devam ediyoruz. Umarım Valencia'da iyi bir final yarışı çıkarırız." dedi.

Lecuona, Algarve yarışında motosikleti durdurmakta zorlandığını, pazar günü birkaç noktada pist dışına çıktığını ve 13. virajdaki kazanın bir tümseğe çarpması sonucu olduğunu belirtti.

Pazar günkü yarıştan sonra Lecuona, "Bu sabah, tüm hafta sonu gibi gerçekten iyi hissettim."

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing and Iker Lecuona, KTM Tech3, crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Fakat yarış esnasında bilemiyorum, motosikleti durdurmakta çok fazla sorun yaşadım."

"10 turun ardından motosikletin ön tarafıyla mücadeleye etmeye başladım, çok fazla kilitleniyordu. Beşinci virajda, birinci virajda, 13. virajda, üç veya dört kaza kurtarmışımdır."

"Ön lastikle çok fazla zorlandık. Sert arka ve orta ön lastikle, ilk defa çok fazla tur attığımız doğru, sıcaklık da çok yüksekti."

"Zorlandım ama aynı zamanda ilk on için savaşabileceğim konusunda güvenim vardı. En iyilerin bulunduğu grupla mücadele etme şansını kaybetsem de iyi bir sonuç alabileceğimi biliyordum. Sonra Miguel, Brad ve Bastianini ile çok fazla savaş yaptık."

"Oliveira'yı geçmeye çalıştım, küçük bir tümseğe çıktım, düştüm ve motosikletim ona çarptı. Miguel'e üzgün olduğumu söyledim ve 'benim için endişelenme' dedi."