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MotoGP / Malezya GP / Son dakika

Oliveira, Sepang'da yarışmayacak

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Oliveira, Sepang'da yarışmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Kas 2019 07:30

İlk antrenman seansında kendisini deneyen ancak sadece dört tur atabilen Miguel Oliveira, Sepang'daki yarışta yer alamayacak.

Miguel Oliveira, Avustralya Grand Prix'sindeki dördüncü antrenman seansında büyük bir kaza yapmış ve ardından kazanın 300 km/s'in üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Yapılan taramalardan sonra Oliveira'nin vücudunda herhangi bir kırığa rastlanmadı ancak genç pilot yarışta yer alamadı.

Bununla birlikte bir hafta sonra yapılan Malezya GP için ilk seansta motosikletine dönen Oliveira, sadece dört tur atabildi ve garaja döndü.

Hem elinde hem de omzunda ağrılar olan genç sürücü, hafta sonunun geri kalan kısmında yer almayacak.

Takımla birlikte alınan kararda, taraflar daha fazla risk almak istemediklerine karar verdiler.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Malezya GP
Alt-etkinlik FP1
Lokasyon Sepang Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Miguel Oliveira
Takımlar Tech 3
Editör Matteo Nugnes

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