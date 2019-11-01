Oliveira, Sepang'da yarışmayacak

Miguel Oliveira, Avustralya Grand Prix'sindeki dördüncü antrenman seansında büyük bir kaza yapmış ve ardından kazanın 300 km/s'in üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Yapılan taramalardan sonra Oliveira'nin vücudunda herhangi bir kırığa rastlanmadı ancak genç pilot yarışta yer alamadı.

Bununla birlikte bir hafta sonra yapılan Malezya GP için ilk seansta motosikletine dönen Oliveira, sadece dört tur atabildi ve garaja döndü.

Hem elinde hem de omzunda ağrılar olan genç sürücü, hafta sonunun geri kalan kısmında yer almayacak.

Takımla birlikte alınan kararda, taraflar daha fazla risk almak istemediklerine karar verdiler.