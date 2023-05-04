Oliveira sakatlığı nedeniyle Fransa yarışını kaçıracak, yerine Savadori geçecek
Miguel Oliveira, Fransa Grand Prix'sini kaçıracak ve yerine Lorenzo Savadori geçecek.
RNF Aprilia sürücüsü, pazar günkü İspanya GP'nin ilk turunda Fabio Quartararo ile temas yaşamış ve kaza sonucunda hem sol omzu çıkmış hem de vücudunda kırıklar oluşmuştu.
Sol omzunda çıkık, humerus kemiğinde kırık ve ön ligamentöz labrum sakatlığı bulunan Oliveira, 12-14 Mayıs tarihleri arasındaki Fransa GP'de yarışamayacak.
Aprilia test sürücüsü Savadori, İspanya GP sonrası gerçekleştirilen testte yer almıştı ve Le Mans'da yapılacak yarışta da RNF Aprilia ile piste çıkacak.
Oliveira'nın son sakatlıklarından ötürü ameliyat olması gerekmeyecek fakat doktorlar geri dönüş yapmadan önce bir süre kenarda kalmasını istedi.
Fiziksel durumu, 9-11 Haziran tarihleri arasında Mugello'da yapılacak İtalya GP'si öncesinde tekrar değerlendirilecek.
Bu, Oliveira'nın 2023'te sakatlık nedeniyle kaçırdığı ikinci MotoGP yarış olacak; Portekiz'deki sezon açılışında Marc Marquez'in tetiklediği bir kazaya karışmış ve Arjantin yarışını kaçırmıştı..
Uzun süredir Aprilia MotoGP test sürücüsü olan Savadori, geçen yılki Avusturya GP'sine özel davetle katılmıştı. O günden bu yana herhangi bir yarışta yer alamadı.
İtalyan sürücü geçen yıl Aprilia için toplam beş yarışa katılmış ancak hiçbirinde puan alamamıştı.
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing
Photo by: Dorna
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