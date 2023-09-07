Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor

Yamaha ve Honda gibi iki başarılı üretici, şu anda serideki en kötü günlerini geçiriyor.

Gelişim yarışında Ducati, Aprilia ve KTM gibi Avrupalı üreticilerin gerisinde kalan ikili, artık ancak puan mücadelesi verebilecek bir konuma geldi.

Japon üreticilerin bu krizden ne zaman çıkacağı belirsiz, organizatör Dorna Sports'un ise bir imtiyaz paketi vasıtasıyla durumu çözmek istediği biliniyor.

Ancak bu süreç boyunca Dorna'nın işi kolay olmayacak, nitekim hem diğer takımlar, hem de sürücüler belli üreticilere ayrıcalık tanınmasına karşı.

Autosport'a konuşan Miguel Oliveira, "Benim görüşüm, öncelikle teknik açıdan eşit bir yaklaşım sağlayacak sistemlere ihtiyacımız olduğu yönünde."

"Bu yaklaşım ilk olarak griddeki motosikletlerin sayısıyla başlayacak."

"Kurallar gereği Ducati'nin gridde sekiz motosiklete sahip olmasına izin veriliyor, bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ama belli bir dengeye sahip olmalıyız."

"Eğer sekiz motosikletiniz varsa diğer üreticilerden daha fazla veri elde edersiniz. Bu bir strateji meselesi."

"Örneğin daha fazla motosikleti olan takımların test günleri, testlere çıkacak sürücüler ve testlerde kullanılacak lastikler açısından kısıtlanması gerek."

"Bu durum iki motosikleti olan üreticiler için de geçerli olabilir, bu üreticilere daha fazla test günü, daha fazla lastik ve daha fazla sürüş yapma şansı tanınabilir." dedi.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda ve Yamaha'ya imtiyaz verilmesine karşı olunmasının en büyük sebebi, bu takımların kurallar gereği imtiyaz alamıyor olması.

Kural kitabı, imtiyaz sahibi olacak bir üreticinin "kuru zeminde hiç podyum elde edememesi" gerektiğini açıkça belirtmekte; ancak hem Yamaha, hem de Honda'nın podyumları bulunmakta.

Oliveira, "İmtiyazlar sabit bir şey değil, kazanılır ve kaybedilir. Eğer ki sürekli puan kazanıyorsanız doğal olarak imtiyazları kaybedersiniz."

"Eğer yarışlarda yeterince puan kazanamıyorsanız, o zaman belki imtiyaz tanınabilir."

"İmtiyazlar takımlara adil imkanlar tanıyacak, nitekim test günlerine ve sekiz motosiklete sahip olmayan bir takımın güncelleme getirmesi kolay olmayacaktır."

"Ancak sadece Japon üreticilere yardım amaçlı bir imtiyaz yaklaşımını benimsemezdim. İmtiyazların farkları kapatmak için kullanılması gerektiğini söylerdim."

Marc Marquez, Repsol Honda Team leads at the start Photo by: Marc Fleury