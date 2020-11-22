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MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Oliveira, Portekiz'de kazanma şansının düşük olduğuna inanıyor

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Oliveira, Portekiz'de kazanma şansının düşük olduğuna inanıyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Tech3 KTM'den Miguel Oliveira, Portekiz Grand Prix pole pozisyonunu kazansa bile, galibiyet umutları konusunda temkinli kalıyor.

Oliveira, Cumartesi günü Algarve pistinde kariyerinin ilk MotoGP pole pozisyonunu aldı ve Franco Morbidelli'yi 0.044 saniye geride bıraktı.

Tech3 sürücü, yarışın özellikle başlangıç kısmında güçlü sürücülere karşı yarışacağının farkında olduğunu ve lastik aşınmasının kendisi için büyük bir bilinmeyen olacağını belirtti.

Oliveira bundan ötürü pazar günkü tahminler konusunda temkinli kalıyor.

Yarışı domine edip edemeyeceği sorusuna Oliveira, "Bence bununla ilgili bir şey söylemek çok zor, çünkü burada hiç yarış yapmadık ve uzaklaşmak için lehimizde olan pek çok şeye ihtiyacımız var."

"Elbette daha rahat olmak, kazanmak için güzel bir yol. Ama daha önce de söylediğim gibi, başlangıçta çok güçlü rakiplerimiz olacağını hissediyorum."

“İlk 15 turdan sonra lastiklere neler olacağını bilmiyorum. İyimser ve kendimizden emin olmalıyız, ama çok da fazla değil.” yanıtını verdi.

Kendi evinde yarışmasının baskısı sorulduğunda Oliveira şunları söyledi: "Hayır, bunu ekstra bir baskı olarak görmüyorum. Benim için burada yarışabilmek bir ayrıcalık, hepsi bu. İyi bir iş yapmak istiyorum, eğlenmek istiyorum."

“Portekiz'de yarışmamız benim için yarışı özel hale getiriyor. Sadece zevk almak zorundayım, ben böyle görüyorum.”

Cumartesi günkü yarış temposu o kadar da iyi olmayan Oliveira, cuma günü uzun sürüşlerde iyi bir sürüş ortaya koymuştu ve pazar günü için olumlu konuştu.

"Evet, kesinlikle güçlü hissediyorum ve hızım yarış için oldukça umut verici görünüyor."

"Elbette kolay değil ve bence hepimiz 15 turdan sonra ne olacağını bilmeden yarışa gideceğiz. Ama ben rahatım. Motosikletin  üstünde çok iyi hissediyorum, bu yüzden yarış boyunca iyi bir performans gösterebileceğimi düşünüyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Miguel Oliveira
Editör Lewis Duncan

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