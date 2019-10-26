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MotoGP / Malezya GP / Son dakika

Oliveira, Phillip Island'da yarışamayacak

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Oliveira, Phillip Island'da yarışamayacak
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
26 Eki 2019 23:05

Tech 3 MotoGP sürücüsü Miguel Oliveira, Phillip Island'da cumartesi günü geçirdiği kazanın ardından, yeteri kadar iyi görülmediği için Avustralya yarışına katılamayacak.

4. antrenman seansında Oliveira, ana düzlüğün sonunda şiddetli rüzgarın kendisini bordürün dışına itmesinin ardından motosikletinin kontrolünü kaybetti ve metrelerce taklalar attıktan sonra durabildi. Kaza sonucu motosiklet de paramparça oldu.

Kazada herhangi bir kırık olmasa da, Oliveira'nın elini yeteri kadar kullanamadığı açıklandı.

MotoGP'den yapılan açıklamada, Oliveira'nın pazar sabahı yapılan tıbbi kontrolden ağrıları ve her iki elindeki şişlikleri nedeniyle geçemediği, bu yüzden yarışa katılamayacağı duyuruldu.

 

Çaylak Oliveira böylece bu sene ilk kez bir yarışı kaçırmış olacak.

Tech 3 sürücüsü daha önce Silverstone'da Johann Zarco ile olan kazası sonucu omzundan sakatlanmıştı ancak bir yarış kaçırmadan iyileşmeyi başarmıştı.

Oliveira'nın kazasından sonra MotoGP, sıralamaları iptal ederek pazar gününe ertelemişti. Sıralamaların ve yarışın bugün yapılması planlanıyor.

MotoGP sıralama turları Türkiye saati ile 02:20'de, Moto3 yarışı 04:00'de, Moto2 yarışı 05:20'de, MotoGP yarışı ise 07:00'da başlayacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Malezya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Miguel Oliveira
Takımlar Tech 3
Editör Valentin Khorounzhiy

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