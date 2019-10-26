Oliveira, Philip Island'daki büyük kazayı anlattı

Cumartesi günü yoğun yağmur Philip Island'da kendisini gösterirken hem üçüncü hem de dördüncü antrenman seansında hava şartları adeta limitlerdeydi.

Dördüncü seansta Oliveira, birinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve pist dışına doğru çıktı. Ardından da motosikletinin kontrolünü kaybedip taklalar attı.

Kaza sonrası Portekizli çaylak tıp merkezine götürüldü ve vücudunda herhangi bir kırık olmadığı açıklandı.

Oliveira, "Zarco'nun hava koridoruna girmiştim ve o noktada pistin sol tarafına biraz daha yakın gidiyordum. Sabahtan öğleden sonraya rüzgar tamamen yönünü değiştirmişti ve gerçekten düzlükte yanal bir rüzgar vardı."

"Johann'ın geçmesine izin vermeye çalışıyordum ve frenlediğimde tamamen yana doğru gidiyordum, rüzgar beni pistin dışına doğru itiyordu. Ondan sonrası içinse söylenecek bir şey zaten yok." dedi.

Kazada ciddi bir yaralanma yaşamasa da Oliveira yarış için "yarışabilir" iznini almadı ve pazar sabahı daha fazla testten geçecek.

"Tıp merkezinde beni kontrol ettiler ve ellerimde herhangi bir kırık olmadığını gördüler. Ancak yarışabilmem için gerekli izni henüz vermediler."

"Yarın testlerden geçeceğim ve ellerimi kapatıp kapatamayacağımı göreceğiz. Gerisi iyi durumda. Omzumda biraz ağrı var."

"Yarın sabah kalkacağım ve umarım en iyisi olur."

Valentino Rossi de rüzgarın çok agresif olduğunu ve durumu tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

"Belli yerlerde çok fazla rüzgar vardı ancak rüzgar her zaman esmiyordu. Bazen oldu. Çok yüksek bir hıza çıkıyorsunuz ve ne olacağını bilmiyorsunuz. Üçüncü viraj da çok tehlikeliydi. Rüzgar gerçekten çok kuvvetli ve tahmin etmesi çok zor. Çünkü sabit esmiyor. Çok agresif."

1996'dan beri Philip Island'da yaırşan Rossi, bu şartların çok nadir olduğunu ve bunu kendisine 250cc zamanlarındaki bir testi hatırlattığını söyledi.

"Bugün Philip Island'daki gibi kötü şartlara sahip olmayalı uzun zaman oldu. Son olarak 250cc'de çok kuvvetli rüzgarlar varken bir test yapılmıştı ve sonunda durmuştuk."