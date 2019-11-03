Oliveira omzundan ameliyat olacak
Tech KTM MotoGP sürücüsü Miguel Oliveira, Malezya GP'den çekilmesinin ardından pazar günü Avusturya'da omzundan ameliyat olacak.
Oliveira, Ağustos ayındaki Britanya GP'de Johann Zarco ile yaşadığı kazada omzundaki tendonları zedeledi ve durumu, Philip Island'da 300 km/s hızla yaptığı kazadan sonra daha da kötüleşti.
Avustralya yarışını kaçıran genç sürücü, Malezya'daki ilk seansa katıldı ancak dört turun ardından seanstan çekilmek zorunda kaldı.
Doktorlarla buluşmak ve ameliyat olu olmayacağına karar vermek için cuma gecesi Avrupa'ya geri dönen Oliveira'nın ameliyat olmasına karar verildi.
Oliveira, sezonon son yarışı olan Valencia'da da yer alamayacak.
Takımdan yapılan açıklamada, "Miguel Oliveira bugün ameliyat olacak. Silverstone'da sağ omzuna hasar alması ve Avustralya GP'de bir başka büyük kaza geçirmesinin ardından zarar gören tendonlarından operasyon geçirecek." denildi.
Olveira'nın ameliyatı Avusturya'nın Innsbruck kentindeki bir hastanede Dr Karl Golser tarafından yapılacak.
Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Andrew van Leeuwen
Oliveira omzundan ameliyat olacak
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