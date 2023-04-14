Oliveira: "Marquez özür diledi, benim için konu kapandı"

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Portekiz'de -yani kendi evinde- güçlü bir hafta sonu geçirmekte olan, hatta galibiyete oynaması dahi beklenen Oliveira, ana yarışın henüz üçüncü turunda Marquez'in teması sonucu kendini yerde buldu.

Temas nedeniyle sakatlanan ve Arjantin'deki mücadeleyi kaçıran Oliveira, neyse ki hızlıca iyileşti ve ABD GP'si öncesi sağlık kontrollerinden başarıyla geçti; kısacası kendisini bu hafta sonu yeniden pistte göreceğiz!

Ancak yaşanan temasın yankıları halen sürüyor, nitekim Oliveira gibi Arjantin'de yarışamayan Marquez, rakibinin aksine ABD'deki mücadelede yer alamayacak.

Dahası, kendisinin aldığı ve normalde Arjantin'de uygulanamadığı için düşmesi gereken çifte uzun tur cezasının sonraki yarışlara ertelenmesi de Honda cephesinde bir huzursuzluğa yol açtı.

Günün sonunda ceza askıya alındı, nitekim FIM'in bu konuda nihai kararı vermesi için biraz daha zamana ihtiyacı var.

Son durum hakkında yorum yapması istenen Oliveira, "Sanırım ben ve Marc henüz Portekiz'de her şeyi hallettik."

"Beni sağlık merkezinde kontrol etmeye geldi, ne olduğunu açıkladı, özür diledi ve benim için konu kapandı."

"O zamandan beri yaşananlara pek dikkat etmedim. Umarım tamamen iyileşir ve Jerez'deki yarışta geri dönebilir." dedi.

Honda, bu hafta başında Marquez'in yerini test sürücüsü ve "süper yedek" Stefan Bradl'ın alacağını duyurdu. Diğer sürücü Joan Mir de Arjantin'de yaşadığı sakatlığın ardından geri dönüyor.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images