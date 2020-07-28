Oliveira, ilk viraj kazasında Binder’in fazla iyimser olduğunu düşünüyor

Oliveira, MotoGP kariyerinin en iyi sıralama turu sonucunu elde ederek 5. sıradan yarışa başladı. Ancak debriyajının fazla ısınması sebebiyle kötü bir start aldı ve ilk virajda dokuzuncu sıradayken Binder’in temasıyla yerde kaldı.

Start sonrasında sürücüler ilk virajdayken Ducati sürücüsü Danilo Petrucci, Binder’in iç tarafından geldi ve Binder buna hazırlıksız yakalanıp motosikletini hafifçe kaldırmak durumunda kaldı. Bunun sonucunda da Oliveira’ya arkadan çarpıp, rakibinin kötü şekilde düşmesine sebep oldu.

Kaza, hakemler tarafından incelendi ancak herhangi bir ceza çıkmadı. Binder de 13. turda yerde kalıp yarış dışı kaldı.

Kaza hakkında Binder, “O virajda iç tarafta olan tek kişinin ben olduğumu düşünüyordum. Yani, benden daha iç tarafta olan birinin olduğunu bilmiyordum.”

“Bunu fark ettiğim anda, ne olacağını anlamıştım. Motosikleti kaldırdığım anda Miguel’in arka lastiğine çarptım. İnanılmazdı. Bana göre bu korkunç, çünkü o iyi bir arkadaşım ve ayrıca bir başka KTM sürücüsü. Ve kendisinin en iyi sıralama derecesini elde etmişti, yani iyi bir yarış geçirebilirdi.”

“Tüm diyebileceğim şey, üzgün olduğum ve yaşayarak öğreniyorsunuz. Ve bunu bir daha yapmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.” dedi.

Binder ve KTM takım yöneticisi Mike Leitner, yarış sonrasında Oliveira’dan özür diledi. Ancak Oliveira, kazanın tekrarını izlemeden bu konuda herhangi bir tartışmaya girmedi.

Ancak Portekizli sürücü kazanın tekrarını izledikten sonra, Petrucci’nin hatalı olmadığını ve Binder’in “fazla iyimser” olduğunu söyledi.

Oliveira, “Olabilecek şeyler konusunda her zaman farklı versiyonlar vardır, ancak bir kez sürücü perspektifine girdiğinizde bunu söylemek zordur.”

“Ancak tüm görüntülere bakınca, Brad’in ilk virajda fazla iyimser olduğunu düşünüyorum. Gidebilecek hiçbir yeri yoktu, bu yüzden motosikletimin arka lastiğine temas etti. Ben de kaza yaptım.”

“Mike Leitner ve Brad ile konuştuk. Elbette gelip özür dilediler, çünkü gelecek sene Brad ile takım arkadaşı olacağız ve herhangi bir anlaşmazlık istemiyoruz. Tekrar görüntüleri izlemeden önce onlarla tartışmak istemedim.”

“Ancak sonrasında görüntüleri izledim. Danilo yüzünden Brad’in bana temas ettiğini söylemişlerdi ancak aslında olan bu değildi. İki farklı versiyon var, ancak elbette özrü kabul ettim ve yarışlar böyledir.” şeklinde konuştu.