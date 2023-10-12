Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı
Miguel Oliveira, 2024'te MotoGP'de Marc Marquez'in yerine Honda'nın listesinin başında olmanın "bir zevk" olduğunu söylüyor.
Honda geçtiğimiz hafta sekiz kez dünya şampiyonu Marquez ile 2023 sezonunun sonunda yollarını ayıracağını açıklamıştı.
Perşembe sabahı yapılan açıklamaya göre Marquez, yeni sezonda Gresini Ducati takımıyla mücadele edecek.
Honda bunun üzerine yeni bir sürücü arayışına başladı ve ilk seçenek Miguel Oliveira gibi görünüyor.
Perşembe günü, bu konuda konuşan Oliveira, şöyle dedi: "Bence bu sezon eşi benzeri görülmemiş pek çok şey gördük."
"Kontrat imzalayan sürücülerin boşa çıktığını gördük, kontratlarını bozan ve başka yerlere giden sürücüler gördük."
"Yani her şey mümkün. Honda gibi büyük bir üretici tarafından değerlendirilmek büyük bir keyif, özellikle de teklif edilen şeyin bir fabrika koltuğu olması gurur verici. Fakat hepsi bu kadar."
"Size söylediğim gibi aklımda takım değiştirmek yok. Ancak masada hiçbir şey de yok. Sadece bir ilgi var, somut bir şey yok."
Oliveira'nın mevcut Aprilia sözleşmesinde, fabrika takımlarından teklif alması halinde kontratı feshedileceğine dair madde bulunuyor.
Bu konuda Oliveira, "Aprilia'nın bana 2025 ve 2026 için fabrika koltuğu teklif etme hakkı olduğu doğru fakat 2024 için değil." dedi.
Oliveira şu anda şampiyonada 13. sırada yer alıyor.
Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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