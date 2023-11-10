Oliveira: "Honda'nın tek yıllık anlaşma teklif etmesi beni üzmedi"

Marc Marquez'in 2024 sezonu için Gresini Ducati'ye geçmesinin ardından Oliveira, Honda'nın sürücü listesine girmişti.



RNF sürücüsünün gelecek yıl için Aprilia ile sözleşmesi var fakat sözleşmesinde bir fabrika takımı ona anlaşma teklif ederse ayrılmasına izin veren bir opsiyon var.



Ancak Honda, çoğu fabrika sürücüsünün sözleşmesinin bittiği 2025 yılında seçeneklerini açık tutmak istiyor ve bundan ötürü kendisine sadece tek yıllık anlaşma teklif etti. Oliveira da bunun üzerine "teşekkür ederek" teklifi reddetti.

Bu yaklaşımdan dolayı hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulan Portekizli sürücü, "Hayır, hayal kırıklığı değil."



"Bu bir iş, onlar fırsatlar arıyor, biz de öyle."



"Bazen beklentilerimiz sunulanlarla uyuşmayabilir ve bir üreticinin de bunu yaşaması mümkün. Bu yüzden hayal kırıklığına uğramadım." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing

Konuya açıklık getirerek şunları ekledi: "Bir sürücünün bir yıllığına oraya gitmesini istiyorlar ve bugünlerde bunu yapmak çok riskli."



"Dünyanın en büyük üreticisi olsa bile, bir motosikleti hazırlamak ve güçlü bir takım oluşturmak için tüm ekonomik fırsatlara ve yetenekli insanlara sahip olsalar bile, bir üreticiyle olan ilişkinizi kesip gelecek garantisi olmayan başka bir üreticiye gitmek sizin için zordur."

Oliveira bu kararında, 2025 yılında Aprilia fabrika takımına geçme ihtimalinin de etkili olduğunu belirtti.



"Kesinlikle. Gelecek yılın ardından tüm fabrika sürücülerinin bu iki yıllık anlaşması bitiyor, bu yüzden zaten her şey açık olacak."



"Devam etme garantisi olmadan bu kadar risk almanın anlamı olmazdı. Bence bu oldukça zor bir şey."

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales de Honda için bir seçenekti fakat İtalyan üreticiden ayrılmayı planlamadığını belirtti.

Bu konuda şunları söyledi: "Bu noktaya gelmek güzel, bunun iyi bir şey olduğunu söylemeliyim."



"Aprilia'nın bunu duymasını istiyorum - beni istiyorlarsa zorlamaları gerekiyor! Büyük bir marka olan Honda'nın sizi düşünmesi her zaman harikadır. Bu iyi bir iş yaptığınız anlamına gelir."



"Fakat bu projeye bağlılığımı birçok kez söyledim, Aprilia ile 2024'e kadar sözleşmem var. Gelecek içinse bilemem, her şey olabilir."