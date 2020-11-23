Oliveira: "Hislerimi kontrol altında tutmak zorundaydım"

Oliveira, Pazar günkü 25 turluk yarışın tamamını ilk sırada geçti ve yarışı 3.1 saniye farkla kazandı. Ancak yarışın son anlarında aradaki farkı dört saniyeye kadar çıkarmıştı.

Bu, Tech3 KTM sürücüsünün Steiermark GP zaferinin ardından bu yılki ikinci zaferi oldu ve Pazar günkü yarışın ardından, hislerinin ilk zaferinden sonraki hislerinden çok daha farklı olduğunu söylüyor.

Oliveira yarış hakkında "Evet, çok uzun bir yarıştı! Bu, durumu iyi şekilde açıklıyor."

“Farklı hisler yaşadım çünkü Avusturya'da son turda geçmiştim ve podyumdaydım, hisler farklı, çok fazla adrenalin vardı."

"Burada savaş yoktu, lider başladım ve bitirdim. Yarış boyunca hislerimi yönetmek zorundaydım ve bunu başarmak oldukça güzeldi." dedi.

Oliveira ilk iki turun ardından 1.5 saniyelik bir fark açtı ve rakiplerine geçiş fırsatı vermedi.

Oliveira, "İlk üç tur boyunca aradaki farka bakmak istemedim."

“Sadece hızımı ve çizgilerimi ayarlamaya çalıştım ve diğerlerinin içeriden hamle ya da bunun gibi bir şey yapacağını düşündüm."

“Henüz ilk turumda 1:40.0 yaptım ve ne kadar ileri gidebileceğimi, ne kadar hızlı olabileceğimi görmek için iyi bir referans olacağını düşündüm."

"Sonra bir buçuk saniyelik bir fark oluştu ve o noktadan sonra yavaş yavaş farkı açmaya ve son 10 tura biraz da olsa farkı yönetmeye çalıştım." dedi.

Oliveira, şampiyonayı dokuzuncu sırada tamamladı ancak üçüncü sıradaki Alex Rins'in sadece 14 puan gerisindeydi.

2020 sezonunda dokuz farklı kazanan vardı ve Portekiz yarışında, 2004'ten bu yana ilk kez podyumda herhangi bir fabrika takımı sürücüsü yer almadı

"Sanırım bu sezon farklı türde yarışlar gördük, ancak aynı zamanda sürücüler ve takımlar açısından farklı bir rekabet seviyesi de vardı."

“Artık fabrika ve uydu ekiplerinin yarışlar kazandığını, podyumda olabildiklerini görebiliyordunuz ve bu, yarış hafta sonlarını kontrol altında tutmayı çok daha öngörülemez hale geliyor."

"Kesin olan şey, her seferinde elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerektiğidir ve önümüzdeki yıl öne çıkıp, lideri yenmenin daha da zor olacağını tahmin ediyorum. Tabii yanılıyor da olabilirim."