Oliveira: “Espargaro, şüpheli yaklaşımını değiştirmeli”

Fabrika KTM sürücüsü Espargaro, büyük kazadan sonra yarışın tekrar başlamasıyla beraber yeni bir yumuşak arka lastik taktı ancak ilk sıradaki yerini kaybedip gerilemeye başladı.

Dördüncü virajı genişten dönen Espargaro, viraj çıkışında kendisine atak yapan Oliveira ile temas yaşayarak yerde kaldı ve her iki sürücü de yarış dışı kaldı.

Espargaro geçen haftaki Brno yarışında da çok benzer bir teması Johann Zarco ile yaşamıştı.

Oliveira, her iki kazanın da “aynı karakterde” olduğunu belirtti ve Espargaro’nun yarışma şeklini değiştirmeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

KTM’in bu olayı değerlendirmesini isteyip istemediği sorulduğunda Oliveira, “Sonuç olarak, KTM sürücülerine uygulayabileceğiniz pek bir şey yok. Sonuç olarak, birbirimize karşı da yarışıyoruz.”

“Elbette, bir KTM sürücüsü ile kaza yaşadığım için fazladan sinir bozucu oldu. Ancak bunu, bir başka sürücü olarak düşünmek zorundasınız. Bir sürücüye yarışmamasını söyleyemezsiniz ve neyi daha farklı yapabileceğini anlamak, her sürücünün aklındadır.”

“Eğer ben Pol olsaydım, aynı tarzda iki kaza yaptıktan sonra, yarışlara doğru şekilde yaklaşıp yaklaşmadığımı düşünürdüm. Çünkü şu anda bu şüpheli gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, Oliveria’nın, KTM sürücüleri ile üçüncü kez kazaya karışması anlamına geliyor.

Geçtiğimiz ayki Endülüs GP’de Brad Binder’in temasıyla yerde kalan Oliveira, geçen seneki Britanya GP’de de o zamanlar KTM sürücüsü olan Johann Zarco ile kaza yapmıştı. Bu kazada Oliveira’nın omzunda bir sakatlık da oluşmuştu.

Espargaro ise kazayı bir “yarış olayı” olarak niteledi. İspanyol sürücü, “Genişten döndüm ve Miguel de o noktada biraz geniş döndü ve verileri incelediğimizde gerçekten öyle olduğunu gördük.”

“Pistin dış tarafında gazı açmaya başlamıştım, o ise iç tarafta gazı açtı. O beni göremedi, ben de onu göremedim ve temas ettik.”

“Buna yarış olayı diyoruz ve bu konuda anlaştık. Bir şey yapamazdım. Beyaz çizgideydim, bu yüzden hareket edemedim. O da beni göremediğini söyledi.”

“Miguel’i tanıyorum, iyi bir ilişkimiz var ve her hamlesini düşünerek yaptığını biliyorum. Bu hamleyi, geçiş yapabileceğinden emin olduğu için yaptı.” şeklinde konuştu.