MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Avusturya GP / Son dakika

Oliveira: “Espargaro, şüpheli yaklaşımını değiştirmeli”

paylaşım
yorumlar
Oliveira: “Espargaro, şüpheli yaklaşımını değiştirmeli”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Ağu 2020 13:14

Miguel Oliveira, Avusturya GP’de temas yaşadığı Pol Espargaro’nun “şüpheli” yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Fabrika KTM sürücüsü Espargaro, büyük kazadan sonra yarışın tekrar başlamasıyla beraber yeni bir yumuşak arka lastik taktı ancak ilk sıradaki yerini kaybedip gerilemeye başladı.

Dördüncü virajı genişten dönen Espargaro, viraj çıkışında kendisine atak yapan Oliveira ile temas yaşayarak yerde kaldı ve her iki sürücü de yarış dışı kaldı.

Espargaro geçen haftaki Brno yarışında da çok benzer bir teması Johann Zarco ile yaşamıştı.

İlgili haberler:

Oliveira, her iki kazanın da “aynı karakterde” olduğunu belirtti ve Espargaro’nun yarışma şeklini değiştirmeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

KTM’in bu olayı değerlendirmesini isteyip istemediği sorulduğunda Oliveira, “Sonuç olarak, KTM sürücülerine uygulayabileceğiniz pek bir şey yok. Sonuç olarak, birbirimize karşı da yarışıyoruz.”

“Elbette, bir KTM sürücüsü ile kaza yaşadığım için fazladan sinir bozucu oldu. Ancak bunu, bir başka sürücü olarak düşünmek zorundasınız. Bir sürücüye yarışmamasını söyleyemezsiniz ve neyi daha farklı yapabileceğini anlamak, her sürücünün aklındadır.”

“Eğer ben Pol olsaydım, aynı tarzda iki kaza yaptıktan sonra, yarışlara doğru şekilde yaklaşıp yaklaşmadığımı düşünürdüm. Çünkü şu anda bu şüpheli gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing crash

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, Oliveria’nın, KTM sürücüleri ile üçüncü kez kazaya karışması anlamına geliyor.

Geçtiğimiz ayki Endülüs GP’de Brad Binder’in temasıyla yerde kalan Oliveira, geçen seneki Britanya GP’de de o zamanlar KTM sürücüsü olan Johann Zarco ile kaza yapmıştı. Bu kazada Oliveira’nın omzunda bir sakatlık da oluşmuştu.

Espargaro ise kazayı bir “yarış olayı” olarak niteledi. İspanyol sürücü, “Genişten döndüm ve Miguel de o noktada biraz geniş döndü ve verileri incelediğimizde gerçekten öyle olduğunu gördük.”

“Pistin dış tarafında gazı açmaya başlamıştım, o ise iç tarafta gazı açtı. O beni göremedi, ben de onu göremedim ve temas ettik.”

“Buna yarış olayı diyoruz ve bu konuda anlaştık. Bir şey yapamazdım. Beyaz çizgideydim, bu yüzden hareket edemedim. O da beni göremediğini söyledi.”

“Miguel’i tanıyorum, iyi bir ilişkimiz var ve her hamlesini düşünerek yaptığını biliyorum. Bu hamleyi, geçiş yapabileceğinden emin olduğu için yaptı.” şeklinde konuştu.

KTM, MotoGP'deki taviz hakkını kaybetse bile motorunu geliştirebilecek

Önceki haber

KTM, MotoGP'deki taviz hakkını kaybetse bile motorunu geliştirebilecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Miguel Oliveira , Pol Espargaro
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"

Fatih Altaylı, 15 Kasım'da Türkiye GP'yi doğruladı, TOSFED sessiz
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı, 15 Kasım'da Türkiye GP'yi doğruladı, TOSFED sessiz

Ricciardo: "Umarım bu sonuç bir istisnadır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ricciardo: "Umarım bu sonuç bir istisnadır"

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Oliveira: “Espargaro, şüpheli yaklaşımını değiştirmeli”
MotoGP MotoGP / Son dakika
33dk

Oliveira: “Espargaro, şüpheli yaklaşımını değiştirmeli”

Wolff: "Hamilton, İspanya'da yine kendi sınıfındaydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton, İspanya'da yine kendi sınıfındaydı"

İstatistikler: Hamilton, F1 tarihinde podyuma en çok çıkan pilot oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

İstatistikler: Hamilton, F1 tarihinde podyuma en çok çıkan pilot oldu

Son Haberler

Oliveira: “Espargaro, şüpheli yaklaşımını değiştirmeli”
MOTOGP MotoGP / Son dakika
33dk

Oliveira: “Espargaro, şüpheli yaklaşımını değiştirmeli”

KTM, MotoGP'deki taviz hakkını kaybetse bile motorunu geliştirebilecek
MOTOGP MotoGP / Son dakika

KTM, MotoGP'deki taviz hakkını kaybetse bile motorunu geliştirebilecek

Vinales, yaşadığı zorluklar nedeniyle "keyif alamıyor"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Vinales, yaşadığı zorluklar nedeniyle "keyif alamıyor"

Morbidelli: "Zarco hiç saygı göstermedi"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Morbidelli: "Zarco hiç saygı göstermedi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"

2s
2
Formula 1

Fatih Altaylı, 15 Kasım'da Türkiye GP'yi doğruladı, TOSFED sessiz

3
Formula 1

Ricciardo: "Umarım bu sonuç bir istisnadır"

1s
4
Formula 1

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"

5
Formula 1

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Oliveira: “Espargaro, şüpheli yaklaşımını değiştirmeli”
MOTOGP

Oliveira: “Espargaro, şüpheli yaklaşımını değiştirmeli”

KTM, MotoGP'deki taviz hakkını kaybetse bile motorunu geliştirebilecek
MOTOGP

KTM, MotoGP'deki taviz hakkını kaybetse bile motorunu geliştirebilecek

Vinales, yaşadığı zorluklar nedeniyle "keyif alamıyor"
MOTOGP

Vinales, yaşadığı zorluklar nedeniyle "keyif alamıyor"

Morbidelli: "Zarco hiç saygı göstermedi"
MOTOGP

Morbidelli: "Zarco hiç saygı göstermedi"

Rossi: "Yaşanan kaza, MotoGP sürücülerinin aşırı agresif olduğunu gösterdi"
MOTOGP

Rossi: "Yaşanan kaza, MotoGP sürücülerinin aşırı agresif olduğunu gösterdi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.