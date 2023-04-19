Oliveira: "COTA'daki beşincilik, sakatlığın ardından minik bir zafer gibiydi"

Portekizli sürücü, Portekiz GP'nin üçüncü turunda podyum pozisyonundayken Marquez'in kendisine çarpması sonucu sakatlandı.

Oliveira, ağır darbe sonucu sağ tarafında tendon hasarı yaşadı ve ertesi hafta Arjantin GP'sini kaçırmak zorunda kaldı.

RNF sürücüsü, Amerika'da yarışma izni aldı ve hem sprintte hem de grand prix'te puan almayı başardı.

Sprint'te sekizinci olan Oliveira, ana yarışta Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'in 1 sn arkasında beşinci oldu.

Oliveira, "Fena değildi. Zor bir gündü çünkü kaza yapmak çok kolaydı. Motosiklet üzerinde kalıp gerçekten rekabetçi olabildiğim için çok mutluyum."

"Sakatlıktan dönüp gerçekte sevmediğim bu pistte böyle bir sonuç almak, küçük bir galibiyet gibiydi. Beşincilik iyi bir sonuç." dedi.

Oliveira, tendon yaralanmasıyla zorlandığını kabul etti ancak COTA'da fiziksel olarak zorlu bir hafta sonundan sonra tüm vücudu ağrı içinde olduğu için bu onun için pek bir fark yaratmadığını söyledi.

Oliveira, "Yaralanma vardı ama dürüst olmak gerekirse vücudumun her yerinde o kadar çok ağrı vardı ki bu da başka bir acıydı." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Bob Meyer

Vinales kötü start nedeniyle üzgün

Maverick Vinales'in hafta sonu, hem sprint hem de ana yarıştaki iki kötü start nedeniyle pek iyi geçmedi.

Sprint'te gridde 8. sıradan 18. sıraya gerileyen Vinales 10. olsa da puan alamamıştı. Aprilia sürücüsü, ana yarışta da gerilemekten kurtulamadı ancak buna rağmen dördüncü olarak güçlü bir sonuç elde etti. Bu, startta sorun yaşamasaydı podyum mücadelesinin içerisinde olacağının bir işaretiydi.

Vinales, debriyaj ayarlarındaki sorunun kötü kalkışa neden olduğunu söyledi.

Vinales, "Kötü oldu çünkü yarışı kazanma şansımız vardı, en azından onun için savaşabilirdik."

"Ancak üzerinde çalışmamız lazım. Startları geliştirmemiz bir zorunluluk. Bu çözeceğimiz bir şey, orası açık."

"Bunun debriyaj ayarlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü takım arkadaşımın prosedürleri çok benzer ancak motosikletin davranışı tamamen farklı."

"Yani bu, Aprilia'nın çözmesi gereken bir şey. Bu konuda endişeli değiliz çünkü hızımız var ancak önde kalıp yarışları kazanabilirsek çok daha iyi olacak. İlk üç yarışın ardından iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum, beklediğimizden daha hızlıyız. Önemli olan da bu." dedi.