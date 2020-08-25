Oliveira: "Bu galibiyetin geleceğini haftalar öncesinden gördüm!"

Heyecan dolu Steiermark Grand Prix'sinde Jack Miller ve Pol Espargaro ikilisinin son virajdaki mücadelesinden Miguel Oliveira kazançlı çıktı ve Portekizli sürücü MotoGP'deki ilk zaferini aldı.

Oliveira'nın geçen yılki çaylak sezonunda en iyi sonucu sekizincilikti ve geçen ay Çek GP'de altıncı oldu.

Tech 3 sürücüsü Endülüs GP'sinde beşinciliğe yükseldiği zaman podyuma çıkabilirdi ancak yarış dışı kaldı. Ayrıca Red Bull Ring'deki ilk yarışta da Espargaro ile temas yaşayarak finiş göremedi.

Damalı bayrağı geçerken aklından ne geçtiği sorusuna Oliveira, "Sadece çığlık attım ve saf bir sevinçti."

“Bunun geleceğini birkaç yarış önceden gördüm. Bunu yapma potansiyeline sahip olduğumuzu hissettim, bu yüzden sonunda bunu yapabilmek, böyle devam edebilmemiz için büyük bir destek olacak." yanıtını verdi.

Portekiz'in ilk MotoGP yarış galibi olan Oliveira, Maverick Vinales'in çıkardığı kırmızı bayraktan önce podyum savaşında değildi, ancak yarışın durdurulması, orta lastikten sert ön lastiğe geçmesine izin verdi.

Pazar günkü yarışta, soğuk havaya rağmen daha sert lastiklerle “hemen daha iyi” hisseden Oliveira, Espargaro ve Miller'ın hatasını değerlendirdi.

Oliveira, "İkinci bir şansa sahip olduğumuza sevindim çünkü ön lastiği değiştirme şansım oldu."

"Orta lastikle başladım, bunun doğru seçim olduğunu hissetmedim, durduğumuzda ön lastikleri sert olanla değiştirdim ve hemen daha iyi hissettim. Bu, ön tarafta olmamı ve podyum için savaşmamı sağladı."

“Son iki virajda önümdeki mücadeleden faydalanıyordum. Eğer sürücü, öndekine çok yakınsa buradaki son birkaç virajda geçmeye çalışacağını biliyordum."

"Jack'i ve Pol'u tanıyorum, yani işlerin biraz karışacağını biliyordum."

"Bu yüzden, ‘Tamam, burada kalacağım ve biraz viraj çıkışlarım üzerinde çalışacağım’ dedim. Sonrasında bitiş çizgisini geçmek çok duygusaldı, çok mutlu oldum.”

Oliveira'nın zaferi, geride kalan yıllarda Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Johann Zarco ve Espargaro gibi isimlerle yarışan Tech 3'nin MotoGP'deki ilk zaferiydi.

Bunun, kendisi için ne anlama geldiği sorulduğunda, Oliveira şöyle cevap verdi: "Bu harika. Onlar için yarışan sürücülere bakarsanız, bu gerçekten özel bir şey."

“Hiçbiri kazanamadı. Bu yüzden şimdiden kalplerinde özel bir yer kazandığımı düşünüyorum."