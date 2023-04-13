Oliveira, Amerika GP'sinde yarışacak

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Portekizli sürücü geçtiğimiz ay 2023'ün ilk yarışının üçüncü turunda Marquez ile kaza yaptı ve sağ bacağında tendon hasarı oluştu.

Oliveira, iyileşmek için Arjantin GP'sini kaçırmak zorunda kaldı ve Perşembe sabahı COTA'da sağlık kontrolünden geçmek üzere bu hafta Austin'e uçtu.

Portekizli sürücü bu kontrolleri geçti ve Cuma günkü antrenman seanslarına katılmasına izin verildi.

Arjantin GP'si için Oliveira'nın yerini kimse almadı ve RNF, Marquez olayının ardından daha sert cezalar verilmesi için FIM'e baskı yaptı.

Marquez'e Arjantin GP'sinde uygulanmak üzere çift uzun tur cezası verildi, ancak Marquez bu yarışa katılamayacağı için FIM'in Portekiz GP'sinden iki gün sonra uygulamanın ifadesini değiştirdi ve ceza sürücünün yarışa döneceği zamana ertelendi.

Ancak Honda bu karara itiraz etti. Konu FIM Temyiz Mahkemesi'ne taşınırken, Marquez elindeki kırık nedeniyle bu hafta sonu yapılacak Amerika GP'sinde de yarışmayacak.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Jorge Martin, Pramac Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in yerine COTA'da Honda test sürücüsü Stefan Bradl yarışacak. Joan Mir ise Rio Hondo sprint yarışının ilk turunda geçirdiği kazada ayak bileğinden sakatlandığı için Arjantin GP'sini kaçırdıktan sonra geri dönecek.

Tech3 GASGAS sürücüsü Pol Espargaro ise Portekiz GP'sinde Cuma günü geçirdiği korkunç kazada çenesinde ve sırtında kırıklar oluşmasının ardından bir süre daha yarışamayacak gibi görünüyor.

Fransız ekip İspanyol sürücü dönene kadar Espargaro'nun yerini doldurması için KTM test sürücüsü Jonas Folger'i görevlendirdi.

Folger en son çaylak sezonunda 2017 Aragon Grand Prix'sinde MotoGP startı almış, Gilbert Sendromu'na yakalandıktan sonra sezondan çekilmek zorunda kalmıştı.

Bu sezon KTM'nin kadrosuna katılmadan önce 2019'da Yamaha test sürücüsü olarak kısa bir süre görev yapan Folger, 2019'da beş yarışlık bir Moto2 ve 2021'de tam bir Dünya Superbike sezonu geçirdi.

Ducati'de test sürücüsü Michele Pirro, Enea Bastianini'nin fabrika takımındaki yerini alırken, Bastianini Portekiz'deki sprint yarışında geçirdiği kazada kırılan omzunun tedavisine devam ediyor.