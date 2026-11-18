MotoGP Portekiz GP

Ogura: "MotoGP benim için her şey demek"

Sakin tavırları nedeniyle soğukkanlı biri olarak tanınan Ai Ogura, pistte büyük bir tutkuyla yarıştığını ve yarış öncesinde yoğun stres yaşadığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 16:05

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Trackhouse Aprilia ile MotoGP'deki ikinci sezonunda ivme yakalayan Ai Ogura, dışarıdan bakıldığında oldukça sakin ve duygusuz görünmesine karşın bu imajın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kameralar önündeki mütevazı tavırlarının yanlış anlaşıldığını ifade eden Japon sürücü, MotoGP.com'a verdiği röportajda MotoGP’ye karşı beslediği tutkuyu şu sözlerle anlattı: "MotoGP benim için her şey demek. Geçmişte yaptığım her şey motosiklet yarışları içindi ve her birine değdi. Herkesin sandığı gibi soğuk değilim!”

“Motosiklet yarışlarına karşı büyük bir tutkum var ve yaptığım işe ben de elimden geldiğince katıyorum. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü pek umursamıyorum, olduğum halimden memnunum. Motosikletin üstünde de pist dışında da aşağı yukarı aynı kişiyim."

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Sakin görüntüsünün, yarışlardan önce yaşadığı yoğun gerginliği maskelediğini de gizlemeyen Ogura, bu stresin iyi bir sonucun ardından gelen tatmini beslediğini vurguladı: "Açıkçası yarış başlamadan önceki o hissiyattan nefret ediyorum.”

“O anlarda büyük bir stres yaşıyorum ve bu duyguyu asla sevmeyeceğim. Ama bir yarışçıysanız yarışmanız gerekir, bu yüzden o duyguyla başa çıkmam gerektiğini biliyorum.”

“İyi bir sonucun ardından bu kadar büyük bir tatmin yaşamanızın sebebi de aslında o stres. Yani bu karşılıklı bir denklem ve yarışmayı sevmemin en büyük nedenlerinden biri de bu."

MotoGP kariyerinin şimdiye kadarki en özel anını bu yıl Assen'deki Hollanda GP'sinde aldığı ilk zaferle yaşayan 25 yaşındaki sürücü, hem o galibiyeti hem de iki sezon boyunca bazı yarışları kaçırmasına yol açan sakatlık sürecini şöyle değerlendirdi: "MotoGP'de kazanmak, en azından o gün iki tekerlek üzerinde dünyanın en hızlı sürücüsü olduğunuz anlamına gelir.”

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Herkesin peşinde koştuğu, aradığı şey budur ve o gün bunu başaran bendim, bundan daha iyisi olamaz. Şimdiye kadar yaşadığım en harika histi.”

“Elbette sakatlık, sezon içinde başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biridir. Hiç çok büyük bir sakatlık yaşamadım. Başıma gelenler çok küçük sakatlıklardı ve eğer bu tür sakatlıklar sizi aşağı çekiyor ya da yıkıyorsa, zaten yarışçı olacak kadar güçlü değilsiniz demektir."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Resmi: Sakatlığı devam eden Toprak, Valensiya’daki 850cc MotoGP testini kaçıracak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Vasseur: "Gelecek sezonlarda güç dengeleri daha istikrarlı olacak"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



46 dk



Vasseur: "Gelecek sezonlarda güç dengeleri daha istikrarlı olacak"





Cadillac, Las Vegas GP için özel renk tasarımını tanıttı



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Cadillac, Las Vegas GP için özel renk tasarımını tanıttı





Hinchcliffe: "Las Vegas mücadelesi Mercedes ve Red Bull arasında geçecek"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Hinchcliffe: "Las Vegas mücadelesi Mercedes ve Red Bull arasında geçecek"

Son Haberler





Ogura: "MotoGP benim için her şey demek"



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



1 dk



Ogura: "MotoGP benim için her şey demek"





Vasseur: "Gelecek sezonlarda güç dengeleri daha istikrarlı olacak"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



46 dk



Vasseur: "Gelecek sezonlarda güç dengeleri daha istikrarlı olacak"





Cadillac, Las Vegas GP için özel renk tasarımını tanıttı



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Cadillac, Las Vegas GP için özel renk tasarımını tanıttı





Hinchcliffe: "Las Vegas mücadelesi Mercedes ve Red Bull arasında geçecek"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Hinchcliffe: "Las Vegas mücadelesi Mercedes ve Red Bull arasında geçecek"

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol