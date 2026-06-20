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MotoGP Çek GP

Ogura: "Çok mutluyum, ama asıl odağım yarışta"

MotoGP Çekya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu elde eden Ai Ogura, sonuçtan memnuniyetini dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Takaaki Nakagami'den bu yana ilk kez bir Japon sürücü, MotoGP'de pole pozisyonu elde etti. 

Bu isim, Brno'da hem sıralama performansıyla hem de elde ettiği tur rekoruyla dikkat çeken Trackhouse sürücüsü Ai Ogura oldu. 25 yaşındaki Japon sürücü, iki İtalyan rakibi Fabio Di Giannantonio ve Francesco Bagnaia'nın önünde pole pozisyonunu alarak yarışa ilk sıradan başlama hakkını kazandı.

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Seansın ardından Ogura şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum. Bu kez iyi bir sıralama seansı geçirdik ve bu hafta sonu için en önemli hedeflerimizden biriydi."

"Bir cumartesi sabahı için daha mutlu olamazdım, ama yarışlar bugün öğleden sonra ve yarın gerçekleşecek. Bu yüzden işlerin nasıl gideceğini göreceğiz.”

"Tempomuza baktığınızda iyi bir pozisyon için mücadele edebileceğimizi düşünüyorum, bu yüzden beklentiler biraz yüksek olacak. Ama ben sadece kendi yarış performansıma odaklanmak istiyorum, sonrasını göreceğiz."

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