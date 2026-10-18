MotoGP Endonezya GP

Ogura açıkladı: MotoGP'ye geçerken Honda’yı neden reddetti?

Uzun yıllar Honda bünyesinde yetişen ancak MotoGP’ye Trackhouse ile adım atan Ai Ogura, o dönemde neden Japon devine "hayır" dediğini ilk kez paylaştı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 18 Eki 2026 12:30

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Kariyerine Asia Talent Cup ile başlayıp Moto3 ve Moto2 kategorilerinde Honda Team Asia adına yarışan Ai Ogura'nın, Honda ile MotoGP'ye yükselmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta genç sürücünün 2024’te LCR Honda koltuğuna oturması bekleniyordu. Ancak Ogura, üst sınıfa geçmeden önce Moto2'de şampiyonluk kazanmaya odaklanmak istediğini belirterek bu teklifi reddetti.

2024'te MT Helmets - MSI ekibine geçerek Moto2 Dünya Şampiyonluğu'na ulaşan Japon sürücü, 2025'te Trackhouse Aprilia ile MotoGP'ye adım attı. Bu tercih meyvesini verdi ve Ogura, Hollanda Grand Prix'sinde zafere ulaşarak 2004'ten bu yana MotoGP'de yarış kazanan ilk Japon sürücü oldu.

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Konu hakkında Crash’e özel bir röportaj veren Ogura, Honda teklifini geri çevirme nedenlerini şöyle açıkladı: "Honda'ya 'hayır' dedim çünkü MotoGP için henüz hazır değildim.”

“Ayrıca MotoGP'ye geçmeden önce en azından bir dünya şampiyonluğu kazanmak istiyordum; kararımın arkasındaki en büyük iki neden bunlardı.”

“Tamamen o anki duruma göre benim için en doğrusunun ne olduğunu hissettiysem o kararı verdim. Yani her şeyi önceden planlamış falan değildim, öyle bir şey yok.”

“Tabii ki önünüze gelen teklifler aldığınız sonuçlara bağlı. Bu yüzden üç-dört yıl öncesinden her şeyi planlayamazsınız. Süreç yıldan yıla, durumdan duruma değişebiliyor.”

“Geçmişte verdiğim kararlar hakkında duygusal hislere pek kapılmam. Değiştiremeyeceğiniz bir şey hakkında konuşmanın da pek bir anlamı olmadığını düşünüyorum.”

“Bu yüzden soracak olursanız, verdiğim karardan dolayı mutluyum, başka bir duygu hissetmiyorum."

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Trackhouse takımı genç yıldızı kadrosunda tutmak istese de Ogura, gösterdiği performansla 2027 sezonu için fabrika takımı Yamaha ile anlaştı ve Jorge Martin'in takım arkadaşı oldu. En son galibiyetini 2022 Almanya Grand Prix'sinde alan ve hâlâ yeniden yapılanma sürecinde olan Yamaha projesine katılacak olan Ogura, önündeki zorlu görev hakkında son derece net konuştu: "Benim işim motosikletin üzerinde hızlı olmak ve mühendislere geri bildirimlerimi iletmektir.”

“Beni nasıl kullanacakları onlara kalmış, geliştirme bağlamında önümüzdeki sezonda neler olacağını Yamaha’dakilere sormanız daha doğru olur.”

“Ancak bir sürücü olarak ana görevim motosikleti daha hızlı sürmek ve üzerime düşeni yapmaktır."

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- Motorsport.com Ekibi

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