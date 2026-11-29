MotoGP Valencia GP

Neil Hodgson: "Toprak bu yıl gelişemediği gibi, geriye de gitmiş olabilir"

Eski MotoGP sürücüsü Neil Hodgson, Toprak Razgatlıoğlu’nun çaylak sezonunda beklenen gelişimi gösteremediğini ve hatta sezon ilerledikçe hız kaybetmiş olabileceğini söyledi. Hodgson, milli sporcunun zorlu geçen 2026 sezonunun ardından gerilemiş olmasından endişe duyduğunu belirtti.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 07:29

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Neil Hodgson, 2026 MotoGP sezonunun en büyük hayal kırıklıkları arasında Pramac Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ve Ducati’den Francesco Bagnaia’yı gösterdi.

2025 yılında Dünya Superbike Şampiyonası’nda üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Toprak, bu sezon iki yıllık sözleşmeyle MotoGP’ye adım attı.

Toprak, özellikle MotoGP’de kullanılan Michelin lastiklerine uyum sağlamakta büyük güçlük yaşadı. Ayrıca 1000cc MotoGP motosikletinin fren karakteristiğini öğrenmek ve Yamaha’nın yeterli güç sunamayan V4 motorlu YZR-M1 motosikletinin eksikleriyle mücadele etmek zorunda kaldı.

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TNT Sports'a konuşan Neil Hodgson, şöyle dedi: “Burada değerlendirilmesi gereken iki sürücü var. Ne yazık ki Pecco, bütün sezon boyunca aradığı şeyi bulamadı. Ducati ile son yarışına bile çıkamayacak şekilde sakatlanması da oldukça üzücü."

"Toprak'ın da çok zor bir dönem geçirdiğini söylemeliyim. MotoGP'deki en kötü motosiklet olduğu açık olan Yamaha ile onun için uzun ve zorlu bir sezon oldu. Doğal olarak özgüveninin bir kısmını kaybetti."

"Sezon ilerledikçe bazı şeyleri daha iyi çözmesini umuyordum. Ancak bir noktada duvara çarptı. İlk yarışta ne kadar hızlıysa sezonun sonunda da aşağı yukarı aynı hızdaydı. Hatta biraz daha yavaşlamış bile olabilir."

"Böylesine zor bir sezonun, yeteneğine rağmen onu bir miktar geriye götürmüş olmasından endişe ediyorum. Yine de o hâlâ bir şampiyon. Şimdiden gelecek yılı düşünüyor olacaktır. Kış boyunca kendisini zorlayıp omzunu tamamen iyileştirdikten sonra sürpriz bir isim olmasını umuyorum. Ancak bunun tamamen Yamaha'nın Toprak gibi yetenekli bir sürücünün kullanabileceği seviyede bir motosiklet geliştirmesine bağlı olduğunu düşünüyorum.”

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

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Neil Hodgson: "Toprak bu yıl gelişemediği gibi, geriye de gitmiş olabilir"



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Neil Hodgson: "Toprak bu yıl gelişemediği gibi, geriye de gitmiş olabilir"

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