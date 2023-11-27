NASCAR takımı Trackhouse Racing, RNF'in yerine Aprilia MotoGP uydu takımı olmaya hazırlanıyor!

MotoGP'nin ticari haklarını elinde bulunduran Dorna Sports, RNF Racing'in önümüzdeki yıl gridde bir takım olarak devam etmesine izin vermeyeceğini duyurdu.

Dorna Sports'un açıklamasında "MotoGP'nin kamuoyundaki imajını zedeleyen Katılım Anlaşması ihlallerinin bu kararı zorunlu kıldığı" belirtildi.

Bu karar, Valensiya Grand Prix hafta sonunda takımın ve özellikle de isim sponsoru/takımın hissedarı CryptoDATA'nın mali sıkıntı içinde olduğu ve bir Amerikan firmasına satılacağı yönündeki haberlerin hemen ardından geldi.

Eski RNF takım patronu ve direktörü Razlan Razali Pazartesi günü Autosport'a verdiği demeçte, takımın MotoGP'den ihraç edilmesiyle ilgili tüm suçu CryptoDATA'ya yükledi ve henüz ödeme yapılmamış tedarikçiler olduğunu doğruladı.

Dorna'nın açıklamasında, "Seçim Komitesi, Aprilia motosikletini kullanan yeni bir Bağımsız Takımın 2024 MotoGP gridine katılması için başvuruları inceleyecek." ifadesine yer verilmişti.

Motorsport.com bu takımın Justin Marks ve Armando Christian Perez'in sahibi olduğu Amerikan takımı Trackhouse Racing olduğunu öğrendi.

Trackhouse, NASCAR Cup Series'deki ilk yarışına 2021 Daytona 500'de çıktı ve o zamandan beri beş galibiyetin yanı sıra bu yıl Shane van Gisbergen ile Chicago'da tarihi bir zafere imza attı.

Photo by: Ben Earp / NKP / Motorsport Images Ross Chastain, Trackhouse Racing, Worldwide Express Chevrolet Camaro

Trackhouse, RNF'den boşalan iki grid pozisyonunu alarak MotoGP'ye katılmak için resmi başvuru sürecini takip edecek ve geçerli bir seçenek olarak görülmesi için Dorna'nın tüm gerekliliklerini yerine getirmesi gerekecek.

Ayrıca bunu bir üreticinin desteğiyle yapmak zorunda olacak ki bu üretici Aprilia olacak.

Motorsport.com, Trackhouse'un yatırımcılarının dünya sahnesine açılmasını istediklerini ve MotoGP'nin bunun için en iyi yer olduğunu düşündüklerini öğrendi.

Aprilia'ya yakın bir kaynak resmi açıklamanın önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacağını doğrularken, Trackhouse projesinden memnun olduklarını belirtti.

Trackhouse, Aprilia ile RNF'nin sahip olduğundan daha yakın çalışma bağı kuracak ve teknik düzeyde ortaklığın Ducati/Pramac'a benzemesi bekleniyor.

Bu yeni takımın RNF adına 2024 için sözleşmesi olan Miguel Oliveira ve Raul Fernandez ile yarışması bekleniyor.