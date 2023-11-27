Prime'a abone ol
MotoGP Valensiya Kasım testi
Haberler

NASCAR takımı Trackhouse Racing, RNF'in yerine Aprilia MotoGP uydu takımı olmaya hazırlanıyor!

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre NASCAR takımı Trackhouse Racing, 2024 sezonu için RNF'in yerini alarak Aprilia'nın MotoGP uydu takımı olacak.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Ezel Tan
Güncelleme
Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing

MotoGP'nin ticari haklarını elinde bulunduran Dorna Sports, RNF Racing'in önümüzdeki yıl gridde bir takım olarak devam etmesine izin vermeyeceğini duyurdu.

Dorna Sports'un açıklamasında "MotoGP'nin kamuoyundaki imajını zedeleyen Katılım Anlaşması ihlallerinin bu kararı zorunlu kıldığı" belirtildi.

Bu karar, Valensiya Grand Prix hafta sonunda takımın ve özellikle de isim sponsoru/takımın hissedarı CryptoDATA'nın mali sıkıntı içinde olduğu ve bir Amerikan firmasına satılacağı yönündeki haberlerin hemen ardından geldi.

Eski RNF takım patronu ve direktörü Razlan Razali Pazartesi günü Autosport'a verdiği demeçte, takımın MotoGP'den ihraç edilmesiyle ilgili tüm suçu CryptoDATA'ya yükledi ve henüz ödeme yapılmamış tedarikçiler olduğunu doğruladı.

Dorna'nın açıklamasında, "Seçim Komitesi, Aprilia motosikletini kullanan yeni bir Bağımsız Takımın 2024 MotoGP gridine katılması için başvuruları inceleyecek." ifadesine yer verilmişti.

Motorsport.com bu takımın Justin Marks ve Armando Christian Perez'in sahibi olduğu Amerikan takımı Trackhouse Racing olduğunu öğrendi.

Trackhouse, NASCAR Cup Series'deki ilk yarışına 2021 Daytona 500'de çıktı ve o zamandan beri beş galibiyetin yanı sıra bu yıl Shane van Gisbergen ile Chicago'da tarihi bir zafere imza attı.

Ross Chastain, Trackhouse Racing, Worldwide Express Chevrolet Camaro

Photo by: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

Ross Chastain, Trackhouse Racing, Worldwide Express Chevrolet Camaro

Trackhouse, RNF'den boşalan iki grid pozisyonunu alarak MotoGP'ye katılmak için resmi başvuru sürecini takip edecek ve geçerli bir seçenek olarak görülmesi için Dorna'nın tüm gerekliliklerini yerine getirmesi gerekecek.

Ayrıca bunu bir üreticinin desteğiyle yapmak zorunda olacak ki bu üretici Aprilia olacak.

Motorsport.com, Trackhouse'un yatırımcılarının dünya sahnesine açılmasını istediklerini ve MotoGP'nin bunun için en iyi yer olduğunu düşündüklerini öğrendi.

Aprilia'ya yakın bir kaynak resmi açıklamanın önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacağını doğrularken, Trackhouse projesinden memnun olduklarını belirtti.

Trackhouse, Aprilia ile RNF'nin sahip olduğundan daha yakın çalışma bağı kuracak ve teknik düzeyde ortaklığın Ducati/Pramac'a benzemesi bekleniyor.

Bu yeni takımın RNF adına 2024 için sözleşmesi olan Miguel Oliveira ve Raul Fernandez ile yarışması bekleniyor.

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing

paylaşım
yorumlar
Önceki haber MotoGP, "tekrarlanan ihlaller" nedeniyle RNF'in 2024 katılımını reddetti!
Sonraki haber Martin: "Eğer şu ana kadar Ducati'ye değerimi kanıtlayamadıysam, asla kanıtlayamayacağım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu

MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu

MotoGP
Valensiya Kasım testi

MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu

Marc Marquez'in Ducati motosikletiyle ilk görüntüsü

Marc Marquez'in Ducati motosikletiyle ilk görüntüsü

MotoGP
Valensiya Kasım testi

Marc Marquez'in Ducati motosikletiyle ilk görüntüsü Marc Marquez'in Ducati motosikletiyle ilk görüntüsü

Miller, Valencia'da kazanma şansını sona erdiren kazadan önce 'sigara içiyor gibi' sürüyormuş

Miller, Valencia'da kazanma şansını sona erdiren kazadan önce 'sigara içiyor gibi' sürüyormuş

MotoGP
Valensiya GP

Miller, Valencia'da kazanma şansını sona erdiren kazadan önce 'sigara içiyor gibi' sürüyormuş Miller, Valencia'da kazanma şansını sona erdiren kazadan önce 'sigara içiyor gibi' sürüyormuş

Son Haberler

2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor!

2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor!

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor! 2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor!

MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu

MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu

MGP MotoGP
Valensiya Kasım testi

MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu

Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti!

Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti!

F1 Formula 1

Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti! Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti!

Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak

Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak

F1 Formula 1

Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol