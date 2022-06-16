Nakagami ve Rins, Almanya Grand Prix'sinde yarışma izni aldı

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Takaaki Nakagami, Katalonya Grand Prix'sinin startında öne fırlamış agresif şekilde frenlemesinin ardından motosikletinin kontrolünü kaybederek yere düşmüştü.

Alex Rins'e çarparak İspanyol sürücünün kaza yapmasına neden olan Nakagami, kafasını Francesco Bagnaia'nın motosikletinin arka tekerleğine çarptı. Sonuç olarak Japon sürücünün hatası üç kişinin yarışına mâl oldu.

Motosikletinden fırlayarak asfalta düşen Rins'in bileği kırılırken, Nakagami tedbir amaçlı bir gün hastanede kaldı.

İki sürücü de bu hafta sonu Almanya GP'de yarışmayı umuyordu ve perşembe günkü kontrollerin ardından ikisinin de yarışmasına izin verildi.

Tıbbi testleri başarıyla geçen Rins ve Nakagami, hafta sonu piste çıkacaklar. Bagnaia'nın herhangi bir sakatlığı bulunmadığı için o da piste çıkacak.