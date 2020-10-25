MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Yarış:
02 Saat
:
35 Dakika
:
27 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Son dakika

Nakagami, şampiyonluk mücadelesiyle ilgilenmiyor

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Teruel GP öncesinde kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, şampiyonluk mücadelesiyle ilgilenmediğini söyledi.

Nakagami, Aragon'daki ikinci yarış öncesinde 1:46.882'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazandı ve 2004'ten sonra bunu yapan ilk Japon sürücü oldu.

Şampiyona lideri Joan Mir'in 29 puan gerisinde yer alan Nakagami, yarışta avantajlı olacak olsa da şampiyonluk mücadelesini umursamadığını dile getirdi.

Nakagami, "Şampiyonadaki durumlara bakarsak 5. sıradayım ve Joan Mir'in çok gerisinde değilim."

"Ancak ben şampiyonlukla ilgilenmiyorum. Tamam, sonunda öyle bir hedef olabilir ancak şu anda tamamen kalan 4 yarışa odaklanmış durumdayız."

 

"Henüz podyuma çıkmış değilim. Önceliğim podyumda bitirmek olacak."

"Bunu başarırsak, ardından şampiyonadaki duruma bakmam gerekir. Şu an için şampiyonluk mücadelesiyle ilgilenmiyorum."

"Neredeyse hiçbir zaman şampiyonadaki duruma bakmam. Yarışların ardından hiçbir şeyi kontrol etmem."

"Biz sadece işimizi yapmaya odaklanıyoruz. Umarım bu yarışta ilk podyumumu alabilirim. Hepsi bu." dedi.

İlgili haber:

Marquez, Teruel'de podyum garantilemek için "şanslı olmalı"

Önceki haber

Marquez, Teruel'de podyum garantilemek için "şanslı olmalı"

Sonraki haber

Dovizioso: "Şampiyonluk artık benim elimde değil"

Dovizioso: "Şampiyonluk artık benim elimde değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Takaaki Nakagami
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP: Hamilton, son saniye darbesi ile pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Portekiz GP: Hamilton, son saniye darbesi ile pole pozisyonunda!

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"

Petrov'un babası öldürüldü, yarış hakemi görevi devredildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Petrov'un babası öldürüldü, yarış hakemi görevi devredildi

Leclerc: "Turumdan çok, çok mutluyum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Turumdan çok, çok mutluyum"

McLaren pilotları zorlu günden maksimumu almışlar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren pilotları zorlu günden maksimumu almışlar

Mercedes, 2022'den itibaren motorların dondurulmasını destekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2022'den itibaren motorların dondurulmasını destekliyor

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

23-25 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

23-25 Ekim Yarış Programı

Son Haberler

Quartararo'nun Teruel GP'de mücadele edebilecek performansı yokmuş
Haber video
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo'nun Teruel GP'de mücadele edebilecek performansı yokmuş

Dovizioso: "Şampiyonluk artık benim elimde değil"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso: "Şampiyonluk artık benim elimde değil"

Nakagami, şampiyonluk mücadelesiyle ilgilenmiyor
Haber video
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Nakagami, şampiyonluk mücadelesiyle ilgilenmiyor

Marquez, Teruel'de podyum garantilemek için "şanslı olmalı"
Haber video
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez, Teruel'de podyum garantilemek için "şanslı olmalı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP: Hamilton, son saniye darbesi ile pole pozisyonunda!

2
Formula 1

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"

3
Formula 1

Petrov'un babası öldürüldü, yarış hakemi görevi devredildi

4
Formula 1

Leclerc: "Turumdan çok, çok mutluyum"

5
Formula 1

McLaren pilotları zorlu günden maksimumu almışlar

1s

Son Haberler

Quartararo'nun Teruel GP'de mücadele edebilecek performansı yokmuş
MOTOGP

Quartararo'nun Teruel GP'de mücadele edebilecek performansı yokmuş

Dovizioso: "Şampiyonluk artık benim elimde değil"
MOTOGP

Dovizioso: "Şampiyonluk artık benim elimde değil"

Nakagami, şampiyonluk mücadelesiyle ilgilenmiyor
MOTOGP

Nakagami, şampiyonluk mücadelesiyle ilgilenmiyor

Marquez, Teruel'de podyum garantilemek için "şanslı olmalı"
MOTOGP

Marquez, Teruel'de podyum garantilemek için "şanslı olmalı"

Teruel MotoGP: Nakagami, MotoGP kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı!
MOTOGP

Teruel MotoGP: Nakagami, MotoGP kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı!

Son Videolar

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.