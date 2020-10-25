Nakagami, şampiyonluk mücadelesiyle ilgilenmiyor

Nakagami, Aragon'daki ikinci yarış öncesinde 1:46.882'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazandı ve 2004'ten sonra bunu yapan ilk Japon sürücü oldu.

Şampiyona lideri Joan Mir'in 29 puan gerisinde yer alan Nakagami, yarışta avantajlı olacak olsa da şampiyonluk mücadelesini umursamadığını dile getirdi.

Nakagami, "Şampiyonadaki durumlara bakarsak 5. sıradayım ve Joan Mir'in çok gerisinde değilim."

"Ancak ben şampiyonlukla ilgilenmiyorum. Tamam, sonunda öyle bir hedef olabilir ancak şu anda tamamen kalan 4 yarışa odaklanmış durumdayız."

"Henüz podyuma çıkmış değilim. Önceliğim podyumda bitirmek olacak."

"Bunu başarırsak, ardından şampiyonadaki duruma bakmam gerekir. Şu an için şampiyonluk mücadelesiyle ilgilenmiyorum."

"Neredeyse hiçbir zaman şampiyonadaki duruma bakmam. Yarışların ardından hiçbir şeyi kontrol etmem."

"Biz sadece işimizi yapmaya odaklanıyoruz. Umarım bu yarışta ilk podyumumu alabilirim. Hepsi bu." dedi.