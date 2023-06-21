Nakagami: "Marc'ın kazası beni ürküttü, nitekim ciddi bir hata yapmamıştı!"

Almanya GP, hem Marquez için, hem de Honda için kabus gibi geçti.

Mugello'daki mücadelede sakatlanan Joan Mir ve Alex Rins'in yarışmaması nedeniyle Sachsenring'e sadece Marquez ve Nakagami ile gelen Honda, ana yarış öncesi Marquez'in de çekilmesi nedeniyle sadece Nakagami ile piste çıktı.

Marquez'in ısınma turlarındaki kazasına direkt şahit olduğunu söyleyen Nakagami, İspanyol sürücünün kaza anında çok hızlı gitmediğini ve olayın kendisini ürküttüğünü söylüyor.

Nakagami, "Çok zor bir hafta sonuydu, ne yazık ki ısınma turlarının ardından sadece tek Honda sürücüsü kaldı.

"Isınma turlarında Marc'ın arkasındaydım ve o kötü kazayı gördüm. Şunu söyleyebilirim ki... pek de hızlı değildi. Apeksi kaçırmadı, çizgisi iyiydi. Sadece bir şekilde arka tarafı kaybetti."

"Bunu gördüğümde dürüst olmak gerekirse korktum çünkü aynı motosikleti kullanıyorum ve birkaç kez aynı hissiyatı yaşadım."

"Neyse ki ben kaza yapmadım ama birçok kez çok yakındım."

Marc Marquez, Repsol Honda Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zor hafta sonunu 14. sırada kapatan Nakagami, motosikletin "daha fazlasını yapmasına" engel olduğunu söylüyor ve Honda'nın yaz arasından sonra toparlayabilmesini umuyor.

Nakagami, "Konuşmak zor, ancak bu hafta sonu herhangi bir çözüm üretemedik."

"Olmak istediğimiz yerden epey uzaktayız, fark devasa. Fakat daha fazlasını yapamıyorum, yavaş olsam dahi sınırları zorlayamıyorum."

"Ön taraf sürekli kilitleniyor, arka taraf dengeli değil, motosiklet sürekli sarsılıyor ve zorlamamı imkansız hale getiriyor."

"Dolayısıyla ayağımı gazdan çekmek ve hiç olmazsa damalı bayrağa ulaşmak zorundaydım, nitekim ben de sakatlanırsam Honda yarışa çıkamayacak!"

"Şu an elimizde hiç olmazsa gelişmemize yardımcı olacak kadar veri var. Problemin nerede olduğunu ve hangi noktalarda gelişmemiz gerektiğini anlayacaklardır."

"Assen'e kadar yeterince zamanımız yok, ancak yaz arasından sonra bir şeylerin değişeceğine inanıyorum." dedi.